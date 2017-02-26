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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Манчестер Юнайтед" претендует на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарума может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Mirror.
Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. 18-летним вратарём интересуются также "Челси", "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. 18-летним вратарём интересуются также "Челси", "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
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