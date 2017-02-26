"Манчестер Юнайтед" претендует на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарума может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Mirror.



Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. 18-летним вратарём интересуются также "Челси", "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".