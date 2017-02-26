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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
Чемпионат Украины
19 тур
"Шахтёр" Д - "Ворскла" 2:1
Гол: Коваленко, 64, Феррейра, 90 - Хлёбас, 28
"Шахтер": Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Фред, Бернард (Тайсон, 46), Марлос (Зубков, 90+4), Коваленко (Феррейра, 67), Бланко
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Ткачук, Кравченко, Ребенок, Мякушко (Кунев, 63), Шарпар (Заречнюк, 81), Хлёбас, Одарюк
Предупреждения: Бернард, 39, Коваленко, 60, Шуст, 73, Заречнюк, 83, Одарюк, 85, Феррейра, 90
Удаления: Заречнюк, 90+2
19 тур
"Шахтёр" Д - "Ворскла" 2:1
Гол: Коваленко, 64, Феррейра, 90 - Хлёбас, 28
"Шахтер": Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Фред, Бернард (Тайсон, 46), Марлос (Зубков, 90+4), Коваленко (Феррейра, 67), Бланко
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Ткачук, Кравченко, Ребенок, Мякушко (Кунев, 63), Шарпар (Заречнюк, 81), Хлёбас, Одарюк
Предупреждения: Бернард, 39, Коваленко, 60, Шуст, 73, Заречнюк, 83, Одарюк, 85, Феррейра, 90
Удаления: Заречнюк, 90+2
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