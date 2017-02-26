Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Барселона" благодаря голу Лионеля Месси обыграла "Атлетико"
"Барселона" выиграла у мадридского "Атлетико" в матче 24-го тура испанской Примеры. Каталонцы занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым "Реал" на 2 балла и сыграв на два матча больше.
Чемпионат Испании
24 тур
"Атлетико" М - "Барселона" 1:2
Гол: Годин, 75 - Рафинья, 67, Месси, 89
"Атлетико" М: Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 74), Габи, Коке, Гризманн, Гамейро (Корреа, 79)
"Барселона": тер Штеген, Матьё (Динь, 84), Пике, Юмтити, Роберто (Гомеш, 89), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 76), Суарес, Месси, Неймар
Предупреждения: Бускетс, 57, Сауль, 59, Савич, 71, Габи, 80, Корреа, 80, Месси, 86
Чемпионат Испании
24 тур
"Атлетико" М - "Барселона" 1:2
Гол: Годин, 75 - Рафинья, 67, Месси, 89
"Атлетико" М: Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 74), Габи, Коке, Гризманн, Гамейро (Корреа, 79)
"Барселона": тер Штеген, Матьё (Динь, 84), Пике, Юмтити, Роберто (Гомеш, 89), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 76), Суарес, Месси, Неймар
Предупреждения: Бускетс, 57, Сауль, 59, Савич, 71, Габи, 80, Корреа, 80, Месси, 86
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.