"Барселона" благодаря голу Лионеля Месси обыграла "Атлетико"

"Барселона" выиграла у мадридского "Атлетико" в матче 24-го тура испанской Примеры. Каталонцы занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым "Реал" на 2 балла и сыграв на два матча больше.



Чемпионат Испании



24 тур



"Атлетико" М - "Барселона" 1:2



Гол: Годин, 75 - Рафинья, 67, Месси, 89



"Атлетико" М: Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 74), Габи, Коке, Гризманн, Гамейро (Корреа, 79)



"Барселона": тер Штеген, Матьё (Динь, 84), Пике, Юмтити, Роберто (Гомеш, 89), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 76), Суарес, Месси, Неймар



Предупреждения: Бускетс, 57, Сауль, 59, Савич, 71, Габи, 80, Корреа, 80, Месси, 86