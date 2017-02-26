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"Барселона" благодаря голу Лионеля Месси обыграла "Атлетико"

"Барселона" выиграла у мадридского "Атлетико" в матче 24-го тура испанской Примеры. Каталонцы занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым "Реал" на 2 балла и сыграв на два матча больше.

Чемпионат Испании

24 тур

"Атлетико" М - "Барселона" 1:2

Гол: Годин, 75 - Рафинья, 67, Месси, 89

"Атлетико" М: Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 74), Габи, Коке, Гризманн, Гамейро (Корреа, 79)

"Барселона": тер Штеген, Матьё (Динь, 84), Пике, Юмтити, Роберто (Гомеш, 89), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 76), Суарес, Месси, Неймар

Предупреждения: Бускетс, 57, Сауль, 59, Савич, 71, Габи, 80, Корреа, 80, Месси, 86
Теги: Барселона Атлетико
Сегодня, 20:10
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(1)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:22) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Во времена великого Месси живем в ближайшие 100 лет такого не будет!

Мессиной жопе без твоего языка никак не обойтись...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Барсы явные игровые проблемы, но победили, вопреки всему. Симеоне играл лучше, и гол с рикошета.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:13) #
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  •  (8)

Во времена великого Месси живем в ближайшие 100 лет такого не будет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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