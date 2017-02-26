Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Сержиу Консейсау может стать главным тренером "Лестера"
Португальский специалист Сержиу Консейсау может стать главным тренером английского "Лестера", сообщает Football Italia.
В настоящее время Сержиу Консейсау работает во французском "Нанте". По информации итальянских СМИ, португалец уже рассматривает предложение английского клуба.
В настоящее время Сержиу Консейсау работает во французском "Нанте". По информации итальянских СМИ, португалец уже рассматривает предложение английского клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.