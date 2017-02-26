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Сержиу Консейсау может стать главным тренером "Лестера"

Португальский специалист Сержиу Консейсау может стать главным тренером английского "Лестера", сообщает Football Italia.

В настоящее время Сержиу Консейсау работает во французском "Нанте". По информации итальянских СМИ, португалец уже рассматривает предложение английского клуба.
Теги: Лестер
Сегодня, 20:17
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