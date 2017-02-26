Сержиу Консейсау может стать главным тренером "Лестера"

Португальский специалист Сержиу Консейсау может стать главным тренером английского "Лестера", сообщает Football Italia.



В настоящее время Сержиу Консейсау работает во французском "Нанте". По информации итальянских СМИ, португалец уже рассматривает предложение английского клуба.