Маурисио Почеттино: мы постараемся оказать давление на "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (4:0) в 26-м туре чемпионата Англии.



"Команда продемонстрировала фантастическую игру. Это был хороший ответ на вылет из Лиги Европы. Мы продолжаем верить, что сможем добиться первой строчки в таблице. Постараемся оказать давление на "Челси". Харри Кейн - один из лучших нападающих в мире. Его игра заслуживает уважения", - цитирует Почеттино ВВС.