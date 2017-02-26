Не всё потеряно пока. «Барселона» дожала «Атлетико» и сохранила шансы на чемпионство

Чемпионат Испании



24 тур



"Атлетико" М - "Барселона" 1:2



Голы: Годин, 75 - Рафинья, 67, Месси, 89

Совсем недавно «Барселона» с трудом прошла «Атлетико» в полуфинале Кубка Короля, но уже сегодня команда Диего Симеоне, проводившего 300-й матч у руля «Атлетико» снова должна была устроить каталонцам настоящую проверку на прочность, первую после парижского позора.С моим утверждением о фаворитизме «Атлетико» можно было не соглашаться (что и делали букмекеры), но мадридцы очевидно подходили к матчу в лучшем состоянии: уже по матчам с «Барселоной» было видно, как парни Симеоне набирают форму. Последующие матчи не были хороши с точки зрения обороны, но «Атлетико» играл ярко и производил впечатление живой команды.«Барса» после поражения в Париже была шокирована и окутана шумихой о грядущем перезапуске без Луиса Энрике и нескольких игроков, которыми недоволен Лео Месси. Даже с «Леганесом» на «Камп Ноу» сине-гранатовые кое-как справились благодаря пенальти в добавленное время. Но спасти сезон ещё можно: осечка «Реала» в Валенсии позволила вновь обрести надежду побороться за чемпионство, для чего «Барсе» необходимо было побеждать. «Атлетико» же не был припёрт к стенке турнирными задачами.В последних неудачах «Барсы» помимо тренера многие обвинили центральных полузащитников команды – Андре Гомеш пока до сих пор не смог влиться в команду, а Иван Ракитич как-то выпал из работавшего механизма. В итоге Энрике оставил в запасе обоих, а также Жорди Альбу, и перешёл на схему с 3 центральными защитниками (третьим стал Матьё). Роберто при обороне становился правым защитником, при атаке выдвигался в центр полузащиты, Рафинья Алькантара играл правого хавбека, Неймар – левого. Проблем «Барсы» в созидании и преодолении прессинга это не решило: после 10-ти минут перекатывания мяча между защитниками «Атлетико» попробовал устроит каталонцам маленький Париж на «Винсенте Кальдерон».Симеоне и сам прекрасно знает, как и кого прессинговать, потому вряд ли составлял конспекты по игре «ПСЖ» – «Барселона», но отрезок с 10-й по 25-ю минуту отчётливо напоминал недавний кошмар Луиса Энрике. Гости никак не могли выбраться из-под прессинга, линию которого «Атлетико» постепенно повысил до 35 метров от ворот Тер Штегена, не пуская за неё соперников. Режиссёр, показывая повтор очередного момента у ворот немца, просто не поспевал за новым перехватом «Атлетико» на чужой половине поля, многие потери «Барсы» просто оставались за кадром. Возможно, в какой-то степени гостям помогли 3 чистых центрдэфа + Роберто, поскольку пропущенного мяча они смогли избежать, хотя и близко не контролировали ситуацию на поле.Тем не менее, «Барселона» могла уйти на перерыв с преимуществом. Вторую половину тайма она провела лучше. Провела парочку быстрых атак, в результате одной из которых Суарес даже забил незасчитанный гол. Каталонцы в этом сезоне шокированы работой судей на их матчах, но в том эпизоде Суарес, наверное, шлёпнул по рукам вратарю, к тому же Лаосу могло показаться, что мяч попал в руку самому уругвайцу.Силой «Барселоны» неожиданно стали и стандарты. Если к гениальным штрафным Месси все уже привыкли (Облаку пришлось совершить потрясный сэйв), то к опасности сине-гранатовых на угловых «Атлетико» оказался не готов: Облак выловил опаснейший удар Пике. Впрочем, не надо думать, что все опасные моменты 1-го тайма на счету «Барсы»: подачи хозяев не раз приводили к острейшим ситуациям, в которых мастерство Гризманна и компании куда-то терялось.После перерыва «Барселона» не то чтобы заиграла намного лучше – просто «Атлетико» позволил ей начать играть. Прессинг «индейцев» просел, центр поля гости преодолевали заметно легче, ну а впереди звездные нападающие должны были что-то придумать и придумывали – Неймар и Месси в 2 паса вывели Суареса на вратаря, но Луис смазал.«Атлетико» до поры до времени неплохо удавались быстрые выпады через длинные передачи, да и вообще в центре поля стало будто меньше народу, мяч там не задерживался. «Атлетико» вполне мог открыть счёт, если бы Гризманн не пожадничал и не пробил с острого угла.Но «Барселона» шла вперёд основательнее и в конце концов своего добилась: если заблокировать удары Неймара и Суареса «матрасники» успели, то на Рафинью их внимания уже не хватило. Да, Алькантаре повезло с рикошетом, но все 3 удара наносились из пределов штрафной, к которой в 1-м тайме «Атлетико» соперника не подпускал.Команда Симеоне сдала позиции после перерыва (и дело тут вряд ли в матче с «Байером» на неделе, не могла команда устать сразу после отдыха), но не намерена была сдаваться. Диего выпустил вместо Карраско третьего нападающего Торреса, однако результат принёс не кто-то из них, а старый-добрый стандарт с участием Диего Година. Его с двух сторон держали Бускетс и Умтити, но Коке вложил мяч точно в голову уругвайцу.Таким образом, «Атлетико» помогал своим злейшим врагам с «Сантьяго Бернабеу» в борьбе за чемпионство. Словно поняв это, мадридцы в концовке матча снова просели. Хотя у отдельных игроков настрой зашкаливал: когда Симеоне решил убрать третьего нападающего Гамейро и выпустил Корреа, тот, проведя на поле минуту, взял и сломал Жереми Матьё.Так что Энрике помимо Ракитича и Гомеша должен был выпустить на поле ещё и Люка Диня. Трудно сказать, насколько именно центральные хавбеки «Барсы» изменили ход игры, поскольку «Атлетико» снова сбавил в активности, углубился и много-много фолил (набралось больше 30 нарушений). Расплата за неспособность играть весь матч так, как в 1-м тайме, наступила на 86-й минуте. Причём Суарес уже ранее проворачивал финт с открыванием на правом углу вратарской и выкатом под удар Месси, но защитники «Атлетико» позволили ему повторить этот трюк. Во многом потому, что «Барса» снова пришла в атаку большим числом. «Атлетико», да и любой команде мира, противопоказано вжиматься в свою штрафную в матчах против «Барселоны». Если в первые 25 минут встречи хозяева показали, как надо играть против неё, то в аналогичный завершающий отрезок – явили что-то из рубрики «не пытайтесь повторить».Таким образом, «Барселона» на 2 очка опередила «Реал». У того в запасе 2 матча, но в Валенсии Мадрид уже проиграл, а ближе к ночи попробует не повторить этого в валенсийском пригороде Вильярреале.: Облак, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 74), Габи, Коке, Гризманн, Гамейро (Корреа, 79)тер Штеген, Матьё (Динь, 84), Пике, Юмтити, Роберто (Гомеш, 89), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 76), Суарес, Месси, Неймар: Бускетс, 57, Сауль, 59, Савич, 71, Габи, 80, Корреа, 80, Месси, 86