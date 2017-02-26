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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Спартак" одержал победу над норвежским клубом "Сарпсборг 08"
"Спартак" в товарищеском матче одержал победу над норвежским клубом "Сарпсборг 08".
Товарищеский матч
"Спартак" - "Сарпсборг 08" 1:0
Голы: Адриано, 60
"Спартак": Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.
"Сарпсборг 08": Кристиансен, Альбек, Ростед, Эстли, Томассен, Закариасен, Нильсен, (Хансен, 85), Трондсен, Линдберг, (Хейнтс, 64), Хальворсен, Мортенсен.
Товарищеский матч
"Спартак" - "Сарпсборг 08" 1:0
Голы: Адриано, 60
"Спартак": Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.
"Сарпсборг 08": Кристиансен, Альбек, Ростед, Эстли, Томассен, Закариасен, Нильсен, (Хансен, 85), Трондсен, Линдберг, (Хейнтс, 64), Хальворсен, Мортенсен.
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