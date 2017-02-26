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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Спартак" одержал победу над норвежским клубом "Сарпсборг 08"

"Спартак" в товарищеском матче одержал победу над норвежским клубом "Сарпсборг 08".

Товарищеский матч

"Спартак" - "Сарпсборг 08" 1:0

Голы: Адриано, 60

"Спартак": Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.

"Сарпсборг 08": Кристиансен, Альбек, Ростед, Эстли, Томассен, Закариасен, Нильсен, (Хансен, 85), Трондсен, Линдберг, (Хейнтс, 64), Хальворсен, Мортенсен.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:19
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(9)
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№67 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:47) #
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online

Цитата: syamtomov
Тогда, может быть, стоило Тигиева наигрывать?

Тигиев после перелета и только одной тренировки?
Ясно, что Каррера не сразу его будет ставить на серьезные матчи.
А Макей может в Краснодаре понадобится из-за травм и дисквы грузина.
Регистрация: 22.09.2009
№66 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:39) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрели " товарняк " , вопросы - есть , но , было бы странно , если бы их не было , Кто нибудь может сказать , что Спартак так же играл бы с этой командой, в этом же составе , в оф. матче ? Да ни за что . Посмотрели - забыли , что надо , Каррера увидел.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№65 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Цитата: Пивовед
А что вообще Макеев делает в команде, он же за Спартак2 заявлен, куда и был переведён..

его просто туда дозаявили, никуда никого не переводили и вообще заявка сквозная

Окейгудхорошоспасибо


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№64 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
А что вообще Макеев делает в команде, он же за Спартак2 заявлен, куда и был переведён..

его просто туда дозаявили, никуда никого не переводили и вообще заявка сквозная


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№63 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Пивовед
Цитата: syamtomov
Цитата: OgreGate
какие вопросы по сегодняшнему матчу к Макеше?

" Не верю я ему, Карпуша! " (с)
Уже создал себе репутацию. И неоднократно её подтверждал.
К сожалению.

Подождите..
А что вообще Макеев делает в команде, он же за Спартак2 заявлен, куда и был переведён..

Отвечаю, что делает Макеев, Каррера не наигрывает защиту, а только полузащиту


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№62 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: OgreGate
какие вопросы по сегодняшнему матчу к Макеше?

" Не верю я ему, Карпуша! " (с)
Уже создал себе репутацию. И неоднократно её подтверждал.
К сожалению.

Подождите..
А что вообще Макеев делает в команде, он же за Спартак2 заявлен, куда и был переведён..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№61 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: syamtomov
Цитата: OgreGate
какие вопросы по сегодняшнему матчу к Макеше?

" Не верю я ему, Карпуша! " (с)
Уже создал себе репутацию. И неоднократно её подтверждал.
К сожалению.

Земляк, ошибся с Джикей, проклеил дискву, тогда играть центра будет Маурисио, а Зе будет в оттяжкн


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№60 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: OgreGate
какие вопросы по сегодняшнему матчу к Макеше?

" Не верю я ему, Карпуша! " (с)
Уже создал себе репутацию. И неоднократно её подтверждал.
К сожалению.
Регистрация: 6.08.2008
№59 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Цитата: Миша Люберцы
А мне вот, лично, покую на весь этот бомжеослиный зоопарк..

да мне тоже пох. на это отребье, просто в воскресенье вечером сидеть на спартаковской ветке и тупо минусовать всех, думаю что это кого то зацепит... мне вот смешно просто)

Ну, жисть у людёв такая, гдето учились, както работали, но нашли себя в жизни на спартаковских ветках РуФу с минусами в руках...)))))
Но это ещё что..
Ягодки были, когда я схлестнулся с одним утырком на этом ресурсе...
Так вот он понтовался СВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ НА САЙТЕ..А точнее, своими многотысячными плюсиками в репе, называя ЭТО репутацией...
о_О

Вот это я понимаю - сферический ояебундестаг...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№58 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: OgreGate
ПиСи: тройка самых популярных тем:
Олег Романцев: смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда (57)
"Спартак" одержал победу над норвежским клубом "Сарпсборг 08" (49)
Олег Романцев: в этом сезоне "Спартак" возьмет золото (34) laughing

Так на РуФу всегда все и всё бросают и устремляются на ветку о Спартаке!
О самих-то писать нечего, вот ОНИ и тренируются! laughing

Цитата: Макароны по-флотски
Манчестер выиграл кубок лиги:
Барселона обыграла Атлетико :

Какие темы для знатоков и ценителей футбола,правда?

Но обсуждают все товарняк Спартака)Причём 100%,что и смотрели все.

Сейчас многие будут клясться и божиться, что смотрели на НТВ "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой" или по Первому - "Лучше всех", а Спартак ОВООБЩЕ не смотрели.
ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!
Ну, если только так... одним глазком... laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№57 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: syamtomov
Тогда, может быть, стоило Тигиева наигрывать?
Уж точно не будет хуже Макеева.

Я думал, что он сегодня на замену выйдет.
Регистрация: 27.01.2009
№56 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Тогда, может быть, стоило Тигиева наигрывать?

Во-первых у Комбара насколько помню просто перегружены мышцы, т.е. он и выйдет. Во-вторых, какие вопросы по сегодняшнему матчу к Макеше?


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№55 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Sharik.SM
Джикия дисквалифицирован.

Тогда, может быть, стоило Тигиева наигрывать?
Уж точно не будет хуже Макеева. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№54 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
А мне вот, лично, покую на весь этот бомжеослиный зоопарк..

да мне тоже пох. на это отребье, просто в воскресенье вечером сидеть на спартаковской ветке и тупо минусовать всех, думаю что это кого то зацепит... мне вот смешно просто)


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№53 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (10)

Манчестер выиграл кубок лиги:
Барселона обыграла Атлетико :

Какие темы для знатоков и ценителей футбола,правда?

Но обсуждают все товарняк Спартака)Причём 100%,что и смотрели все.
Регистрация: 7.02.2017
№52 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: stepanmlc
я конечно же знал что большинство конебомжей на сайте убогии, но не настолько же, сидит мудачье на ветке и минусуют laughing

А зачем тебе нужны их плюсы? Вот я например, как только начинаю писать что - то позитивное про Спартак,( да и просто , даже поздравление) и что - то стоющее про футбол, тут же налетает бомжеослиная куета и начинает минусовать! Вот чем больше мне. эта шушера. поставила минусов, тем больше я их "достал" и от своей бомжеослиной ненависти, они даже ничего не читают ( попросту всегда воспринимали футбол с дивана), а просто - минусуют.. так им легче бороться со Спартаком и со мной - лично! А мне вот, лично, покую на весь этот бомжеослиный зоопарк и тем более какие - то минусы...

Как и мне покуй на ваш свинарник.....
Регистрация: 16.11.2014
№51 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:54) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: stepanmlc
я конечно же знал что большинство конебомжей на сайте убогии, но не настолько же, сидят мудачье на ветке и минусуют laughing


Самое смешное, что эти существа искренне верят, что их минусики- это страшное оружие, способное реально навредить, и не понимают, глупые, что всем насрать на эти их интернетные минусики..)))))))))

так это же ваше главное оружие, напиши про свиней правду матку, сразу минусов куча, напиши про Зенит, ЦСКА, Локо и др говно, плюсов не счесть!!!
Регистрация: 17.05.2013
№50 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Два нападающих?
Не верю.
Даже если бы это было ТАК, то ТАКУЮ схему и нужно было бы наигрывать.

Наигрывался Адриану на левый фланг, один матч точно.
ПиСи: тройка самых популярных тем:
Олег Романцев: смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда (57)
"Спартак" одержал победу над норвежским клубом "Сарпсборг 08" (49)
Олег Романцев: в этом сезоне "Спартак" возьмет золото (34)
laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№49 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
я конечно же знал что большинство конебомжей на сайте убогии, но не настолько же, сидит мудачье на ветке и минусуют laughing

А зачем тебе нужны их плюсы? Вот я например, как только начинаю писать что - то позитивное про Спартак,( да и просто , даже поздравление) и что - то стоющее про футбол, тут же налетает бомжеослиная куета и начинает минусовать! Вот чем больше мне. эта шушера. поставила минусов, тем больше я их "достал" и от своей бомжеослиной ненависти, они даже ничего не читают ( попросту всегда воспринимали футбол с дивана), а просто - минусуют, увидев мой ник.. так им легче бороться со Спартаком и со мной - лично! А мне вот, лично, покую на весь этот бомжеослиный зоопарк и тем более какие - то минусы, мне до лампочки...
Регистрация: 10.01.2014
№48 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Веня Ерофеев
состав будет таков: Ребров Комбаров Кутепов Джикия Ещенко Фернандо Зобнин Глушаков Самедов Зе и Адриано, - это на первую игру,

Джикия дисквалифицирован.
Регистрация: 27.01.2009
№47 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
я конечно же знал что большинство конебомжей на сайте убогии, но не настолько же, сидят мудачье на ветке и минусуют laughing


Самое смешное, что эти существа искренне верят, что их минусики- это страшное оружие, способное реально навредить, и не понимают, глупые, что всем насрать на эти их интернетные минусики..)))))))))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№46 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Веня Ерофеев
Цитата: syamtomov
Цитата: Игорь Казьмин
Основной состав это кто ?

Я тоже как-то не понял и невнятную защиту, и невнятную среднюю линию.
Один Адриано приятно порадовал.

Объясняю, Спартак наигрывает только атаку, я подозреваю , что состав будет таков: Ребров Комбаров Кутепов Джикия Ещенко Фернандо Зобнин Глушаков Самедов Зе и Адриано, - это на первую игру, ну или Попов вместо Зе

а джикия какого ...он как промес пропускает игру с краснодаром
Регистрация: 18.07.2011
№45 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
вообще в защите у нас достаточно усреднённые игроки, кто-то чуть хуже, кто-то лучше, но звёзд нет..

А когда у нас последний раз по-настоящему "звезда" в обороне был?
На моей долгой памяти только Хидиятуллин.
А так, даже в "командах мечты" - средние по всем меркам, но неуступчивые и сыгранные.

Цитата: Веня Ерофеев
я подозреваю , что состав будет таков: Ребров Комбаров Кутепов Джикия Ещенко Фернандо Зобнин Глушаков Самедов Зе и Адриано, - это на первую игру, ну или Попов вместо Зе

Два нападающих? flushed
Не верю.
Даже если бы это было ТАК, то ТАКУЮ схему и нужно было бы наигрывать.
Регистрация: 6.08.2008
№44 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:46) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: syamtomov
Цитата: Игорь Казьмин
Основной состав это кто ?

Я тоже как-то не понял и невнятную защиту, и невнятную среднюю линию.
Один Адриано приятно порадовал.

Объясняю, Спартак наигрывает только атаку, я подозреваю , что состав будет таков: Ребров Комбаров Кутепов Джикия Ещенко Фернандо Зобнин Глушаков Самедов Зе и Адриано, - это на первую игру, ну или Попов вместо Зе


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№43 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (5)

Здорово вы играете без Комбарова отдайте в "зад" smiley
Регистрация: 11.04.2016
№42 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (13)
online

Цитата: vlees
наверно с 10 аккаунтов минусы ставят

Интересно, как они жить-то будут, если хотя бы на двое-трое суток "электричество закончится"?
Сдохнут от тоски по инету: не с кем даже пообщаться! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№41 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: MAG554
Отметил бы Таски в обороне и Адриано в атаке. Средняя линия сыграла так себе.

Фернандо к этим двоим..
А Таски сильнее Боккетти, он увереннее, спокойнее и лучше читает игру. Хотя он не супер, вообще в защите у нас достаточно усреднённые игроки, кто-то чуть хуже, кто-то лучше, но звёзд нет.. Макей конечно мм-м, как-бы точнее сказать.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№40 Написал: Sergey_D (Сегодня, 21:43) #
  • -3
  •  (5)

ты идиот я за спартак болею с 1982 г и не тебе меня учить как должен играть спартак
Регистрация: 4.02.2017
№39 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
И копытные, и бездомные на ветку залезли!

Погреться... У одних котлован, всеми ветрами продуваемый, за долги отбирают со дня на день, других вон уже в четвертый раз затопило, еще и замкнуло там что-то, теперь обещают только соревнования по плаванью проводить, для толчконавтов. Вот и шляются, как бедные родственники, по гостям smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№38 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (15)
online

Цитата: stepanmlc
я конечно же знал что большинство конебомжей на сайте убогии, но не настолько же, сидит мудачье на ветке и минусуют laughing

Так уроков-то СЁДНИ нет, а на понедельник, как всегда, "не задали". laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
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