Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
21:27
Праздник имени Златана (1)
Праздник имени Златана (1)
17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Луис Суарес: в матче с "Атлетико" мы должны были вернуть доверие болельщиков
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победу своей команды в матче против "Атлетико" (2:1) в двадцать четвертом туре испанской Примеры.
"Это была важная игра для нас. Мы можем много думать о победе в чемпионате, но в этой встрече мы должны были вернуть доверие болельщиков. Поле было не лучшего качества, но нам удалось победить и взять важные три очка. Все рады этой победе. Мы показали игру очень хорошего уровня", - цитирует Суареса AS.
"Это была важная игра для нас. Мы можем много думать о победе в чемпионате, но в этой встрече мы должны были вернуть доверие болельщиков. Поле было не лучшего качества, но нам удалось победить и взять важные три очка. Все рады этой победе. Мы показали игру очень хорошего уровня", - цитирует Суареса AS.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.