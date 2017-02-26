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Луис Суарес: в матче с "Атлетико" мы должны были вернуть доверие болельщиков

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победу своей команды в матче против "Атлетико" (2:1) в двадцать четвертом туре испанской Примеры.

"Это была важная игра для нас. Мы можем много думать о победе в чемпионате, но в этой встрече мы должны были вернуть доверие болельщиков. Поле было не лучшего качества, но нам удалось победить и взять важные три очка. Все рады этой победе. Мы показали игру очень хорошего уровня", - цитирует Суареса AS.
Теги: Суарес Барселона Атлетико
Сегодня, 21:33
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