Полузащитник "Бастии" получил красную карточку за то, что выбил табло из рук судьи

Хавбек "Бастии" Янник Каюзак получил красную карточку на 75-й минуте матче 27-го тура чемпионата Франции против "Анже" (0:3).



32-летний футболист во время своей замены выбил из рук четвертого арбитра табло, за что получил красную карточку. Это удаление стало четвертым в сезоне для Каюзака.