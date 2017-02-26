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Полузащитник "Бастии" получил красную карточку за то, что выбил табло из рук судьи

Хавбек "Бастии" Янник Каюзак получил красную карточку на 75-й минуте матче 27-го тура чемпионата Франции против "Анже" (0:3).

32-летний футболист во время своей замены выбил из рук четвертого арбитра табло, за что получил красную карточку. Это удаление стало четвертым в сезоне для Каюзака.
Теги: Бастия Анже
Сегодня, 22:09
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