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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
"Спортинг" и "Сельта" не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
24 тур
"Спортинг" Хихон - "Сельта" 1:1
Голы: Гомес, 49 (пен.), Аспас, 75
"Спортинг Хихон": Куэльяр - Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Аморебьета - Гомес, Микель Весга, Кармона, (Кастельяно, 79), Альварес, Бурги, (Торрес, 72), - Траоре.
"Сельта": Бланко - Гомес, Планас, Ронкалья, Фонтас, (Эрнандес, 69), - Радоя, Диас, Хосабед, (Аспас, 60), Бонгонда - Росси, (Бове, 79), Хосеп Сенье.
Предупреждения: Фонтас, 55, Диас, 57, Аморебьета, 58, Бове, 90+3
Удаление: Мере, 74
Чемпионат Испании
24 тур
"Спортинг" Хихон - "Сельта" 1:1
Голы: Гомес, 49 (пен.), Аспас, 75
"Спортинг Хихон": Куэльяр - Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Аморебьета - Гомес, Микель Весга, Кармона, (Кастельяно, 79), Альварес, Бурги, (Торрес, 72), - Траоре.
"Сельта": Бланко - Гомес, Планас, Ронкалья, Фонтас, (Эрнандес, 69), - Радоя, Диас, Хосабед, (Аспас, 60), Бонгонда - Росси, (Бове, 79), Хосеп Сенье.
Предупреждения: Фонтас, 55, Диас, 57, Аморебьета, 58, Бове, 90+3
Удаление: Мере, 74
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