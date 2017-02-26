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"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью

"Спортинг" и "Сельта" не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

24 тур

"Спортинг" Хихон - "Сельта" 1:1

Голы: Гомес, 49 (пен.), Аспас, 75

"Спортинг Хихон": Куэльяр - Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Аморебьета - Гомес, Микель Весга, Кармона, (Кастельяно, 79), Альварес, Бурги, (Торрес, 72), - Траоре.

"Сельта": Бланко - Гомес, Планас, Ронкалья, Фонтас, (Эрнандес, 69), - Радоя, Диас, Хосабед, (Аспас, 60), Бонгонда - Росси, (Бове, 79), Хосеп Сенье.

Предупреждения: Фонтас, 55, Диас, 57, Аморебьета, 58, Бове, 90+3

Удаление: Мере, 74
Теги: Сельта Спортинг Хихон
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