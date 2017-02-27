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"Рома" в гостях переиграла "Интер"

"Интер" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии проиграл "Роме".

Чемпионат Италии. 26 тур

"Интер" - "Рома" - 1:3

Голы: Найнгголан, 12, 56, Икарди, 81, Перотти, 85

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Мурильо, Медель, Гальярдини, Кондогбиа, Брозович (Эдер, 55), Мариу (Банега, 80), Кандрева (Габриэл, 75), Перишич, Икарди

"Рома": Щенсны, Рюдигер, Жесус, Манолас, Фасио, Перес (Вермален, 89), Стротман, Росси (Паредес, 84), Найнгголан, Салах (Перотти, 71), Джеко

Предупреждения: Перишич, 6, Росси, 40, Фасио, 83, Мурильо, 83
Теги: Рома Интер
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