"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей с забитыми голами

"Реал" сумел отличиться в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом". Голами отметились Бэйл, Роналду и Мората.Таким образом, "Реал" забил в своей 44-й игре подряд во всех турнирах, повторив рекорд "Барселоны". Каталонцы в сезоне-1942/43, а также в сезоне-1943/44 забивали в таком же количестве матчей подряд.