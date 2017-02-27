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"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей с забитыми голами

"Реал" сумел отличиться в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом". Голами отметились Бэйл, Роналду и Мората.

Таким образом, "Реал" забил в своей 44-й игре подряд во всех турнирах, повторив рекорд "Барселоны". Каталонцы в сезоне-1942/43, а также в сезоне-1943/44 забивали в таком же количестве матчей подряд.

Газета.ru
Теги: Реал
Сегодня, 01:55
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