Зинедин Зидан: при счете 0:2 мы поменяли игру, и это сработало

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о волевой победе над "Вильярреалом" (3:2) в матче 24-го тура Примеры.



"Мы нашли возможности, чтобы отыграться и набрали три очка в матче с сильным соперником, чему очень рады.



При счёте 0:2 мы поменяли игру, провели замены и стали больше действовать на половине поля соперника, и это сработало", - цитирует Зидана Football Espana.