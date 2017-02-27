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Зинедин Зидан: при счете 0:2 мы поменяли игру, и это сработало
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о волевой победе над "Вильярреалом" (3:2) в матче 24-го тура Примеры.
"Мы нашли возможности, чтобы отыграться и набрали три очка в матче с сильным соперником, чему очень рады.
При счёте 0:2 мы поменяли игру, провели замены и стали больше действовать на половине поля соперника, и это сработало", - цитирует Зидана Football Espana.
"Мы нашли возможности, чтобы отыграться и набрали три очка в матче с сильным соперником, чему очень рады.
При счёте 0:2 мы поменяли игру, провели замены и стали больше действовать на половине поля соперника, и это сработало", - цитирует Зидана Football Espana.
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