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Евгений Ловчев: расстроен игрой "Спартака" - нудятина какая-то
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал игру "Спартака" в контрольном матче против норвежского "Сарпсборга" (1:0).
"Расстроен игрой "Спартака". Параллельно еще смотрел матч "МЮ" и "Саутгемптона". На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол "Спартака" в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: "А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?". Ведь с фланга ни одной передачи не было!
Все "Спартак" делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что "Спартак" впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день "Спартак" не готов.
Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.
"Спартак" позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем "Спартаку". С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше.
А что у "Спартака"? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, "Спартак" не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить.
Пока единственное светлое пятно – это Адриано. Он даже лучше защитников отнимает мяч. А тот же Самедов, которому много дают играть, не проявляет себя. Нет передач опасных от него.
Еще разочаровало вот что. В первом круге многое "Спартаку" давал настрой. А здесь его не было. Нет у "Спартака" ярости, которая позволяла команде вырывать победы. Но ведь до рестарта осталась неделя…
У "Спартака" еще один матч на сборе. Мне интересно, какой состав выйдет. Пока я не увидел основу, тех, на ком остановился Каррера. Итальянец и сам, кстати, не заводной какой-то был", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Расстроен игрой "Спартака". Параллельно еще смотрел матч "МЮ" и "Саутгемптона". На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол "Спартака" в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: "А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?". Ведь с фланга ни одной передачи не было!
Все "Спартак" делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что "Спартак" впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день "Спартак" не готов.
Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.
"Спартак" позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем "Спартаку". С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше.
А что у "Спартака"? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, "Спартак" не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить.
Пока единственное светлое пятно – это Адриано. Он даже лучше защитников отнимает мяч. А тот же Самедов, которому много дают играть, не проявляет себя. Нет передач опасных от него.
Еще разочаровало вот что. В первом круге многое "Спартаку" давал настрой. А здесь его не было. Нет у "Спартака" ярости, которая позволяла команде вырывать победы. Но ведь до рестарта осталась неделя…
У "Спартака" еще один матч на сборе. Мне интересно, какой состав выйдет. Пока я не увидел основу, тех, на ком остановился Каррера. Итальянец и сам, кстати, не заводной какой-то был", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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