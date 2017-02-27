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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Евгений Ловчев: расстроен игрой "Спартака" - нудятина какая-то

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал игру "Спартака" в контрольном матче против норвежского "Сарпсборга" (1:0).

"Расстроен игрой "Спартака". Параллельно еще смотрел матч "МЮ" и "Саутгемптона". На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол "Спартака" в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: "А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?". Ведь с фланга ни одной передачи не было!

Все "Спартак" делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что "Спартак" впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день "Спартак" не готов.

Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.

"Спартак" позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем "Спартаку". С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше.

А что у "Спартака"? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, "Спартак" не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить.

Пока единственное светлое пятно – это Адриано. Он даже лучше защитников отнимает мяч. А тот же Самедов, которому много дают играть, не проявляет себя. Нет передач опасных от него.

Еще разочаровало вот что. В первом круге многое "Спартаку" давал настрой. А здесь его не было. Нет у "Спартака" ярости, которая позволяла команде вырывать победы. Но ведь до рестарта осталась неделя…

У "Спартака" еще один матч на сборе. Мне интересно, какой состав выйдет. Пока я не увидел основу, тех, на ком остановился Каррера. Итальянец и сам, кстати, не заводной какой-то был", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 09:44
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28
(5)
№28 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все "Спартак" делал медленно, без желания.

Дык... чемпионами ж уже себя назначили - какое желание?)))
Регистрация: 24.09.2013
№27 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:07) #
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online

Цитата: Миша Люберцы
В защите будут играть : Комбаров, Джикия, Кутепов и Тигиев.


Серьёзно??????
Регистрация: 26.01.2007
№26 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ловчев - идиот


--------------------
а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№25 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
При Спаллетти помню то же нудятина в контрольных играх была а в официалках рвали и метали. Помню и 5-0 на Петровском, как имели свиней.
Это все фуфло. Начнется чемп и там все может перевернуться с ног на голову!!
А про нудятину, так по моему они весь круг так играли и счет их побед (1-0) об этом говорит! Где то оборона играла качественно, где то фартило, где то судья подсвистит. Игры, как таковой не было! И нету! Вот с Крылышками и защита развалилась и фарта не было, и судья не помог. И пожалуйста 4-0!
Ну опять же нужно дождаться начала чемпионата. Они с этой нудятиной, могут продолжать брать очки...а тот же Краснодар с красивой поставленной игрой проигрывать.

Вот знаешь Витя,ты и многие говорят про нудный футбол Спартака в первой части,спрашиваю лично у тебя,много ли матчей ты смотрел?
Регистрация: 3.11.2016
№24 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Через пару игр ЦИГАН на пенсии в РУМЫНИИ ,НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ отказалось спонсировать БОМЖЕЙ повысили пенсии,зарплаты понизили тарифы за ком услуги и ЗИНА поплыла по пердиву на долгие года.[/quote]
Через пару игр МАКАРОННИК улетает в Италию и оттуда требует выплатить ему долги, найдено дешёвое альтернативное топливо и БЕНЗИНОВЫЙ КОРОЛЬ разорился, повысили пенсии, зарплаты, понизили цены на всё, а СПОРТОК объявил о банкротстве и самоликвидации.[/quote]

Знаешь, поначалу думал,что ты просто прикидываешься идиотом, ну типа ради прикола там или просто пожрать,ну бывает такое у каждого человека в конце концов есть ,своё, - персональное чувство юмора.Потом начал понимать ,что ты явно не прикидываешься, что ты на самом деле,настоящий - реальный идиот, скорее всего и справка у тебя есть.[/quote]

Ты считаешь это оскорблением? Лучше быть идиотом, чем болельщиком "Спиртака".[/quote]
Что не бомж , то явный признак - шизофрении ! Сколько же вас м.даков! Половина того состава, что вчера играл - это лавка ! Никакие Макеев, Ещенко, Тасчи да и Попов выходить в старте, больше не будут. В защите будут играть : Комбаров, Джикия, Кутепов и Тигиев. Плюс к основе : Промес, Зе Луиш и Джано , а это совсем другой состав у Спартака ! 6 - 7 игроков, основного состава, кто играл и выиграл первый круг, они что будут на лавке у Карреры сидеть, а лавочники будут выходить в основе? Как у вас с мозгами бомжеослы? И ещё ! 4 марта бомжей дёрнут - ослы ( или самое большее, на что претендуют бомжи, это ничья ) и отрыв на воскресенье станет уже 7 - 8 очков ! Как вам такой расклад , господа болотные??? И если в воскресенье Спартак, выиграет, а это вполне возможно,( потому что Спартак станет - вот увидите и по игре и по составу совсем другим) что скажете на вот такой расклад???... Мечтайте и дальше, но хоть иногда просыпайтесь и подключайте мозги...
Регистрация: 10.01.2014
№23 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: Sergey Nasirov_2
Витек 88-20,
Нудятиа говоришь! Ну ну! Вы своей фееричнрй игрой прям взбудоражили европу! Левому андерлехту влетели,который вынес Ростов!

Ну про ЛЕ, и Еврокубки! Вам вообще нужно закрыть варежку и даже не поминать об этом! А Зениту сказать спасибо, что за последние годы больше всех принес евро-очков в общую копилку! Посмотри в таблицу УЕФА и все встанет на свои места. И на рейтинг клубов!
____________________
А про игру Зенита. Ну да игра пока хавно. Но дождемся чемпионата. И там выясним, нужен ли нам Мирча или нет!

если бы прошли Андерлехт, попали бы на Апоэль..безнадёга для зины вааще..
Регистрация: 6.09.2013
№22 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:50) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Параллельно еще смотрел матч "МЮ" и "Саутгемптона". На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол "Спартака" в этой игре – нудятина какая-то.

он че *лять, сравнил финальный матч за кубок и простой товарняк?!? Спартак что должен был жопу рвать, костьми ложиться и пох на травмы главное победить в этом матче?!
Регистрация: 6.05.2009
№21 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Витек 88-20,
Нудятиа говоришь! Ну ну! Вы своей фееричнрй игрой прям взбудоражили европу! Левому андерлехту влетели,который вынес Ростов!

Ну про ЛЕ, и Еврокубки! Вам вообще нужно закрыть варежку и даже не поминать об этом! А Зениту сказать спасибо, что за последние годы больше всех принес евро-очков в общую копилку! Посмотри в таблицу УЕФА и все встанет на свои места. И на рейтинг клубов!
____________________
А про игру Зенита. Ну да игра пока хавно. Но дождемся чемпионата. И там выясним, нужен ли нам Мирча или нет!
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
зато была веселуха, когда мы не могли за центр поля выйти с цска. Вот это был Футбол! Футбол прямо по ловчеву)))
Регистрация: 24.11.2008
№19 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:43) #
  • -3
  •  (3)

Витек 88-20,
Нудятиа говоришь! Ну ну! Вы своей фееричнрй игрой прям взбудоражили европу! Левому андерлехту влетели,который вынес Ростов!
Регистрация: 27.07.2016
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:39) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Вообщем Ловчев прав, Самедов мертвый - такое впечатление що Свинушки вообще ипод нагрузками не находились. Играли на сборах мало. Форма очень плохая. играли вообще со Слабыми командами как на прогулки, там даже Среднего уровня не было кроме Рубина.

Как готов Спартак посмотрим в чемпионате, сейчас об этом рассуждать глупо. Ловчев хочет страсти и разрыва в товарняках???? Как минимум это непонятно, зачем сейчас выплескиваться и стелиться в подкатах, рвать и метать , идти в стыки? Чтобы пол команды в лазарете оказалась? Физически команда готова и даже пол шанса не дала сопернику на гол, играли конечно не быстро, но этого и не требовала игра соперника. Спартак провел два серьезных спаринга с Копенгагеном и Рубином, а вот твой Локомотив действительно играл с одним дном как и ослята впрочем
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
При Спаллетти помню то же нудятина в контрольных играх была а в официалках рвали и метали. Помню и 5-0 на Петровском, как имели свиней.
Это все фуфло. Начнется чемп и там все может перевернуться с ног на голову!!
А про нудятину, так по моему они весь круг так играли и счет их побед (1-0) об этом говорит! Где то оборона играла качественно, где то фартило, где то судья подсвистит. Игры, как таковой не было! И нету! Вот с Крылышками и защита развалилась и фарта не было, и судья не помог. И пожалуйста 4-0!
Ну опять же нужно дождаться начала чемпионата. Они с этой нудятиной, могут продолжать брать очки...а тот же Краснодар с красивой поставленной игрой проигрывать.
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:34) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
С Краснодаром Каррера будет играть совершенно в другой футбол не в тот, который он сейчас ПОКАЗЫВАЕТ. )))

С Краснодаром как минимум будет битва,совсем другие эмоции,главное чтоб с физикой все было в порядке,не переборщить щтабу с нагрузками.И пусть ржут над стариком Самедовым,лавочником Адриано и т. д.Игры покажет кто прав.
Регистрация: 3.11.2016
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С Краснодаром Каррера будет играть совершенно в другой футбол не в тот, который он сейчас ПОКАЗЫВАЕТ. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№14 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:25) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Вообщем Ловчев прав, Самедов мертвый - такое впечатление що Свинушки вообще ипод нагрузками не находились. Играли на сборах мало. Форма очень плохая. играли вообще со Слабыми командами как на прогулки, там даже Среднего уровня не было кроме Рубина.

сколько матчей Спартака смотрел и с кем раз так уверенно говоришь?
Регистрация: 3.11.2016
№13 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макароны по-флотски
Цитата: Algus64
Цитата: бульбаш
Цитата: zenit47
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа

Через пару игр ЦИГАН на пенсии в РУМЫНИИ ,НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ отказалось спонсировать БОМЖЕЙ повысили пенсии,зарплаты понизили тарифы за ком услуги и ЗИНА поплыла по пердиву на долгие года.

Через пару игр МАКАРОННИК улетает в Италию и оттуда требует выплатить ему долги, найдено дешёвое альтернативное топливо и БЕНЗИНОВЫЙ КОРОЛЬ разорился, повысили пенсии, зарплаты, понизили цены на всё, а СПОРТОК объявил о банкротстве и самоликвидации.


Знаешь, поначалу думал,что ты просто прикидываешься идиотом, ну типа ради прикола там или просто пожрать,ну бывает такое у каждого человека в конце концов есть ,своё, - персональное чувство юмора.Потом начал понимать ,что ты явно не прикидываешься, что ты на самом деле,настоящий - реальный идиот, скорее всего и справка у тебя есть.


Ты считаешь это оскорблением? Лучше быть идиотом, чем болельщиком "Спиртака".
Регистрация: 22.02.2013
№12 Написал: mustang (Сегодня, 10:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа

завязывай с травой
Регистрация: 23.12.2015
№11 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Algus64
Цитата: бульбаш
Цитата: zenit47
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа

Через пару игр ЦИГАН на пенсии в РУМЫНИИ ,НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ отказалось спонсировать БОМЖЕЙ повысили пенсии,зарплаты понизили тарифы за ком услуги и ЗИНА поплыла по пердиву на долгие года.

Через пару игр МАКАРОННИК улетает в Италию и оттуда требует выплатить ему долги, найдено дешёвое альтернативное топливо и БЕНЗИНОВЫЙ КОРОЛЬ разорился, повысили пенсии, зарплаты, понизили цены на всё, а СПОРТОК объявил о банкротстве и самоликвидации.


Знаешь, поначалу думал,что ты просто прикидываешься идиотом, ну типа ради прикола там или просто пожрать,ну бывает такое у каждого человека в конце концов есть ,своё, - персональное чувство юмора.Потом начал понимать ,что ты явно не прикидываешься, что ты на самом деле,настоящий - реальный идиот, скорее всего и справка у тебя есть.
Регистрация: 7.02.2017
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 10:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В конце своего безумного спитча, Ловчев наконец подошел к истине...

Итальянец и сам, кстати, не заводной какой-то был", - цитирует Ловчева "Советский спорт".

Это ж надо так подставиться. Интересно смешает ли его кто-нибудь с говном или воздержится?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: бульбаш
Цитата: zenit47
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа

Через пару игр ЦИГАН на пенсии в РУМЫНИИ ,НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ отказалось спонсировать БОМЖЕЙ повысили пенсии,зарплаты понизили тарифы за ком услуги и ЗИНА поплыла по пердиву на долгие года.

Через пару игр МАКАРОННИК улетает в Италию и оттуда требует выплатить ему долги, найдено дешёвое альтернативное топливо и БЕНЗИНОВЫЙ КОРОЛЬ разорился, повысили пенсии, зарплаты, понизили цены на всё, а СПОРТОК объявил о банкротстве и самоликвидации.


Опять старый пердун на боярышник подсел
Регистрация: 30.08.2009
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:20) #
  • -1
  •  (5)

Чемпионат покажет! Итальянские команды всегда,как и сборная начинают блекло,но потом доходят до финала!
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вообщем Ловчев прав, Самедов мертвый - такое впечатление що Свинушки вообще ипод нагрузками не находились. Играли на сборах мало. Форма очень плохая. играли вообще со Слабыми командами как на прогулки, там даже Среднего уровня не было кроме Рубина.
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 10:07) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
Цитата: zenit47
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа

Через пару игр ЦИГАН на пенсии в РУМЫНИИ ,НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ отказалось спонсировать БОМЖЕЙ повысили пенсии,зарплаты понизили тарифы за ком услуги и ЗИНА поплыла по пердиву на долгие года.

Через пару игр МАКАРОННИК улетает в Италию и оттуда требует выплатить ему долги, найдено дешёвое альтернативное топливо и БЕНЗИНОВЫЙ КОРОЛЬ разорился, повысили пенсии, зарплаты, понизили цены на всё, а СПОРТОК объявил о банкротстве и самоликвидации.
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 10:03) #
  • +6
  •  (6)

В воскресенье поглядим на амбиции и возможности лидера межсезонья. Краснодар покрепче норвежцев будет, хотя и не без слабых мест. Посмотрим, чье кунфу круче.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№4 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа

Через пару игр ЦИГАН на пенсии в РУМЫНИИ ,НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ отказалось спонсировать БОМЖЕЙ повысили пенсии,зарплаты понизили тарифы за ком услуги и ЗИНА поплыла по пердиву на долгие года.
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
в точку! все нет семьи, все ополчились на отца родного. через 2 месяца Спартак на 5 месте, Каррера ищет работу, Карпин или Алень у руля, все начинается с чистого листа
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (4)

Маневры перед Краснодаром убаюкивают соперника =)
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 09:50) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«МЮ»
И это только начало)
Впереди еще 13 нудных игр.
Регистрация: 26.09.2015
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