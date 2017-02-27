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Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вновь раскритиковал судейство.

"В матчах с одними и теми же командами "Реал" из-за судейства набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала.

Вот скриншоты из мадридских СМИ, чтобы не сомневались", – написал Пике в твиттере.

Пике ссылается на решения арбитров в матчах "Вильярреала" с "Реалом" (2:3), когда Криштиану Роналду реализовал спорный пенальти, и с "Барселоной" (1:1), когда не был назначен 11-метровый в пользу каталонцев.

Кроме того, Пике приводит примеры из игр "Малаги" с "Барселоной" (0:0) и "Реалом" (1:2), когда судьи не засчитали его гол, в отличие от мяча Серхио Рамоса.



Sports.ru
Теги: Пике Барселона Реал
Сегодня, 10:47
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№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«МЮ»
Уже начали жаловаться на судейство. В чемпионате уже сдались?

А в ЛЧ тоже судьи мешали играть?
Объективно, в этом сезоне реал получше выглядит.

ЗЫ: Что именно мы должны увидеть на скриншоте?
Регистрация: 26.09.2015
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