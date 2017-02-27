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"Рубин": Дядюн и Билялетдинов ищут себе новые команды
Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал ситуацию с новыми контрактами возрастных игроков команды.
"Наша скамейка была перенасыщена, и поэтому было принято решение отдать некоторых игроков в аренды. Оздоев, Кверквелия, Бергстрем - сильные футболисты, и было бы не рационально держать их на скамейке. Мы на всех них рассчитываем и надеемся.
Дядюн и Билялетдинов? Дядюн оправился от травмы и тренируется с молодёжной командой. К нему есть интерес из Казахстана, как и к Билялетдинову. В мае у него истекает контракт, и мы не намерены его продлевать. Сейчас Динияр ищет себе новую команду.
Рыжиков? Рыжиков для клуба - это не просто вратарь и не просто игрок, мы заинтересованы в том, чтобы он играл в "Рубине". Хотим продлить с ним контракт, и никаких проблем в этом плане не будет, я вас уверяю.
С Кузьминым мы ведем переговоры, в мае у него заканчивается контракт. У него был непростой период. Мы не форсируем события, даём ему восстановиться и выйти на прежний уровень. Думаю, он вернется на тот уровень, когда получил вызов в сборную России", - цитирует Фахриева "Бизнес-Онлайн".
"Наша скамейка была перенасыщена, и поэтому было принято решение отдать некоторых игроков в аренды. Оздоев, Кверквелия, Бергстрем - сильные футболисты, и было бы не рационально держать их на скамейке. Мы на всех них рассчитываем и надеемся.
Дядюн и Билялетдинов? Дядюн оправился от травмы и тренируется с молодёжной командой. К нему есть интерес из Казахстана, как и к Билялетдинову. В мае у него истекает контракт, и мы не намерены его продлевать. Сейчас Динияр ищет себе новую команду.
Рыжиков? Рыжиков для клуба - это не просто вратарь и не просто игрок, мы заинтересованы в том, чтобы он играл в "Рубине". Хотим продлить с ним контракт, и никаких проблем в этом плане не будет, я вас уверяю.
С Кузьминым мы ведем переговоры, в мае у него заканчивается контракт. У него был непростой период. Мы не форсируем события, даём ему восстановиться и выйти на прежний уровень. Думаю, он вернется на тот уровень, когда получил вызов в сборную России", - цитирует Фахриева "Бизнес-Онлайн".
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