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Игорь Ефремов: в "Луче" заверили, что завтра деньги начнут поступать

Президент ФНЛ Игорь Ефремов обсудил финансовое положение "Луча-Энергии" с вице-губернатором Приморского края Павлом Серебряковым.

"Я сегодня разговаривал с вице-губернатором Павлом Серебряковым. Он меня заверил, что договор о субсидиях уже подписан и завтра в первой половине дня в клуб поступят первые деньги", – цитирует Ефремова ТАСС.

Напомним, в связи с задолженностью по зарплате игроки команды приостановили тренировки на сборе в Турции.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 13:32
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