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Губернатор: я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в "Ростове"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о намерении продолжить сотрудничество с тренером и вице-президентом "Ростова" Курбаном Бердыевым.

"Я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в клубе, буду с ним встречаться перед началом чемпионата. Он столько сделал для создания этой команды, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И что важно – он очень любит город Ростов-на-Дону".

Если говорить о Лиге Европы, у команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон – сыграла зрелищно, результативно", - цитирует Голубева ТАСС.
Теги: Бердыев Ростов
Сегодня, 15:11
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
Чтобы развиваться нужны средства. Область не в состоянии содержать команду и потому нужны спонсоры, а их нет и никто их не ищет. Если бы губернатор помог их найти, то можно было бы говорить о развитии. При хорошем спонсоре Бердыев в состоянии сделать команду чемпионом и даже выиграть кубок Лиги Европы. .
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 15:17) #
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что нельзя останавливаться, надо развиваться.

Даже и комментировать не хочется .Настолько обрыдли все эти пустопорожние губеровские заявления .Если бы команда сама себе не заработала на жизнь своими успехами в ЕК , то давно банкротами стали с таким руководством
Регистрация: 25.02.2017
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