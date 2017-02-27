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Губернатор: я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в "Ростове"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о намерении продолжить сотрудничество с тренером и вице-президентом "Ростова" Курбаном Бердыевым.
"Я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в клубе, буду с ним встречаться перед началом чемпионата. Он столько сделал для создания этой команды, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И что важно – он очень любит город Ростов-на-Дону".
Если говорить о Лиге Европы, у команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон – сыграла зрелищно, результативно", - цитирует Голубева ТАСС.
"Я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в клубе, буду с ним встречаться перед началом чемпионата. Он столько сделал для создания этой команды, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И что важно – он очень любит город Ростов-на-Дону".
Если говорить о Лиге Европы, у команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон – сыграла зрелищно, результативно", - цитирует Голубева ТАСС.
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