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10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
РФПЛ разрешила "Уралу" играть с "Амкаром" на "СКБ-Банк Арене"
Российская футбольная Премьер-Лига дала разрешение "Уралу" играть матч с "Амкаром" на домашнем стадионе "СКБ-Банк Арена", информирует твиттер екатеринбургской команды.
Мачт 18-го тура премьер-лиги пройдет 5 марта, начало - в 11:30 по московскому времени.
Мачт 18-го тура премьер-лиги пройдет 5 марта, начало - в 11:30 по московскому времени.
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