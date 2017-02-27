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РФПЛ разрешила "Уралу" играть с "Амкаром" на "СКБ-Банк Арене"

Российская футбольная Премьер-Лига дала разрешение "Уралу" играть матч с "Амкаром" на домашнем стадионе "СКБ-Банк Арена", информирует твиттер екатеринбургской команды.

Мачт 18-го тура премьер-лиги пройдет 5 марта, начало - в 11:30 по московскому времени.
Теги: Урал
Сегодня, 15:56
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