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Карлес Пуйоль: верю в то, что "Барселона" сможет исправить ситуацию в матче с "ПСЖ"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль считает, что каталонцы способны пройти "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на крупное поражение в первом матче (0:4).

"Я верю в нашу команду, верю, что есть шансы исправить ситуацию. Хотя ПСЖ очень силен и результат первого матча неважный", - цитирует Пуйоля ТАСС.
Теги: Пуйоль Барселона ПСЖ
Сегодня, 16:05
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
хехе..судя по игре ПСЖ,это вряд ли Пуйоль угадал.... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22) #
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online

только верить и остается!
ПСЖ забьет, а 6 точно не пропустит!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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