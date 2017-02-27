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"Манчестер Юнайтед" летом может подписать Стефана де Врея

Защитник "Лацио" Стефан де Врей летом может перебраться в Англию, сообщает The Express.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом сам де Врей предпочитает перебраться в стан "красных дьяволов".
Теги: Манчестер Юнайтед Лацио Трансферы
Сегодня, 18:31
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