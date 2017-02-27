"Манчестер Юнайтед" летом может подписать Стефана де Врея

Защитник "Лацио" Стефан де Врей летом может перебраться в Англию, сообщает The Express.



В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом сам де Врей предпочитает перебраться в стан "красных дьяволов".