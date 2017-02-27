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19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
"Манчестер Юнайтед" летом может подписать Стефана де Врея
Защитник "Лацио" Стефан де Врей летом может перебраться в Англию, сообщает The Express.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом сам де Врей предпочитает перебраться в стан "красных дьяволов".
В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом сам де Врей предпочитает перебраться в стан "красных дьяволов".
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