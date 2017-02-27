Директор "Ромы": Манолас будет играть в команде еще долгие годы

Директор "Ромы" Рики Массара сообщил, что клуб не рассматривает вариант продажи защитника Костаса Маноласа. Напомним, игроком интересуются "Интер", "Арсенал" и "Челси".



"Рома" решает серьёзные задачи и не намерена расставаться со своими лидерами. Нам приятно, что многие клубы восхищаются Маноласом, но он будет играть в команде ещё долгие годы", — цитирует Массару Mediaset Premium.