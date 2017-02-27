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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Директор "Ромы": Манолас будет играть в команде еще долгие годы
Директор "Ромы" Рики Массара сообщил, что клуб не рассматривает вариант продажи защитника Костаса Маноласа. Напомним, игроком интересуются "Интер", "Арсенал" и "Челси".
"Рома" решает серьёзные задачи и не намерена расставаться со своими лидерами. Нам приятно, что многие клубы восхищаются Маноласом, но он будет играть в команде ещё долгие годы", — цитирует Массару Mediaset Premium.
"Рома" решает серьёзные задачи и не намерена расставаться со своими лидерами. Нам приятно, что многие клубы восхищаются Маноласом, но он будет играть в команде ещё долгие годы", — цитирует Массару Mediaset Premium.
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