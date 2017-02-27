"Динамо" и "Бешикташ" оштрафованы на 60 тысяч евро

Киевское "Динамо" и "Бешикташ" оштрафованы УЕФА на 60 тысяч евро по итогам матча команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.



Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса "Олимпийский" приняли участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.



УЕФА наказал "Динамо" за следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности.