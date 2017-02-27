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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Андрис Йонкер назначен главным тренером "Вольфсбурга"
Бывший главный тренер голландского "Виллема" Андрис Йонкер назначен главным тренером "Вольфсбурга", сообщает Kicker.
На тренерском мостике "волков" специалист сменил Валерьена Исмаэля, который ранее был отправлен в отставку.
После 22-х туров "Вольфсбург" в Бундеслиге занимает 14-е место.
На тренерском мостике "волков" специалист сменил Валерьена Исмаэля, который ранее был отправлен в отставку.
После 22-х туров "Вольфсбург" в Бундеслиге занимает 14-е место.
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