Андрис Йонкер назначен главным тренером "Вольфсбурга"

Бывший главный тренер голландского "Виллема" Андрис Йонкер назначен главным тренером "Вольфсбурга", сообщает Kicker.



На тренерском мостике "волков" специалист сменил Валерьена Исмаэля, который ранее был отправлен в отставку.



После 22-х туров "Вольфсбург" в Бундеслиге занимает 14-е место.