"Барселона" готова ждать Иско из "Реала" до лета 2018 года

"Барселона" рассчитывает подписать полузащитника "Реала" Иско после того, как он станет свободным агентом, передает Goal.Летом 2017 года каталонцы не смогут приобрести футболиста из-за пункта в его контракте, в котором говорится о том, что Иско может приобрести любой клуб, кроме "Барселоны".Из-за этого пункта сине-гранатовым необходимо дождаться лета 2018 года, когда игрок сборной Испании получит статус свободного агента. Согласно информации источника, в "Барселоне" согласны ждать до этого срока.