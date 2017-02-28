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Сергей Прядкин: ситуация в "Томи" наносит ущерб имиджу премьер-лиги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что ситуация с финансовыми проблемами в "Томи", сильно бьет по имиджу премьер-лиги.

"Спасибо спонсорам клуба, региону, игрокам за то, что клуб не снимается, продолжает бороться с молодыми игроками и, думаю, кое-кому еще жизнь попортит. За 15 лет в лиге не было такого, чтобы клуб снимался из-за финансовых проблем в ходе чемпионата, и это, конечно, это очень неприглядная ситуация с точки зрения имиджа.

Мы уже говорили об этом, у нас есть понимание того, как должны вести себя клубы, и мы снова поднимем этот вопрос на общем собрании лиги. Конечно, это не самое приятное обсуждение, но представляете, если клуб вдруг сойдет с дистанции - это надо всю турнирную таблицу пересматривать, конечно, это влияет на чемпионат. Не буду раскрывать деталей, но жесткие разговоры на эту тему были, - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Томь
Сегодня, 09:20
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№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 09:28) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Ущерб имиджу Премьер-Лиги наносит его коррумпированная структура и президент в частности!
Регистрация: 30.05.2015
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