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Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера

Футбольный агент Кахор Муминов высказал свое мнение о работе Мирчи Луческу в "Зените" и о его словах в адрес Олега Шатова, что ему нужно задуматься по поводу своей игры.

– После матча с "Андерлехтом" в Брюсселе Луческу дал понять, что Шатову и Кокорину нужно крепко задуматься по поводу своей игры. Тревожный звоночек?

- Это такие методы тренера по управлению коллективом. Кто-то даёт интервью и высказывается на пресс-конференциях, кто-то поступает по-другому. Нам импонирует, когда тренер берёт ответственность, в том числе на себя. Мирча пока такого ни разу не сделал. Как в "Зените", так и, помнится, в "Шахтёре".

Замечу следующее. Гус Хиддинк, Лучано Спаллетти, Леонид Слуцкий, Андре Виллаш-Боаш, Фабио Капелло — это тренеры, у которых Шатов был основным, где-то даже любимым футболистом. Так? То есть Олег - это не игрок только одного наставника. Здесь не та история. Разные по своей философии, возрасту, стилистике тренеры, работавшие в России, не просто доверяли Шатову, а делали на него ставку.

Мирча вот так предпочитает управлять коллективом. Это его право. Мне бы хотелось услышать более глубокий анализ игры Олега в той встрече. Шатов провёл очень плохой матч в Брюсселе, здесь спорить бессмысленно. Впрочем, как и вся команда. Но не пришла ли пора задать вопросы, которые люди почему-то до сих пор либо стесняются, либо не додумываются задать?

Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план Б? Это всё тренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат. А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать — футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него.

Они сейчас играют за город, за "Зенит", за болельщиков. И тут я не разделяю - об иностранцах мы говорим или о русских. Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного. Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего три-четыре игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от “Спартака” и вылет от слабого “Андерлехта” - следствие этого явления.

Шатов перенёс операцию по поводу застарелой травмы. До этого он играл с травмой больше года, практически без отпусков. Вызовы в сборную и еврокубки не оставляли ему времени для лечения. Притом что в прошлом году в Лиге чемпионов Шатов забил три гола и отдал две результативные передачи. Серьёзный показатель. Его всё время вызывали в сборную. Все тренеры не подвергали сомнению его уровень. В итоге клуб решил прооперировать Олега, чтобы он вернулся в строй к первому сбору.

Но когда он приехал после операции на базу, Луческу даже не то что не подошёл к нему, не узнал о его состоянии, но даже с ним не поздоровался. Более того, скажу вам, не подошёл он к Олегу и на первом сборе в Эмиратах. На контрасте - Хиддинк бы обязательно обнял игрока, пошутил. Голландец к каждому находил особый подход. Для него это вообще не было проблемой. Этакий отец солдату. Мирча — другой. Особенно обидно было Олегу, когда он лежал в Финляндии после операции в палате, на соседней койке лежал прооперированный игрок "Зенита-2". Так тому три раза на дню звонил Радимов, справлялся о здоровье, - цитирует Муминова "СЭ".
Теги: Шатов Зенит Луческу
Сегодня, 13:16
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17
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№17 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 15:01) #
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какой-то слишком болтливый агент.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№16 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а по мне ,так Шаттл просто требования к се снизил,мож и травма сказалась хз,а вот Луческу здесь явно ни при чем,"не позвонил" ,"не обнял"куйню порет агент


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: георгиевич_2
Чемпионат.сом уже удалил статейку, кто следующий?

Серьёзно? Удалили статью?
Настолько всё прогнило, что предпочли умолчать?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: георгиевич_2 Питер (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат.сом уже удалил статейку, кто следующий?
Регистрация: 4.10.2016
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Жизнь она такая. К июлю поглядим "ху из ху".
Регистрация: 24.09.2013
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Луческу:
- Я старый, меня футболисты не любят !
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных
реформ ! Может быть, Вам помогут !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 14:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
От любви до ненависти один шаг, и наоборот......
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Спрашивается , зачем сталкивать игрока с тренером лбами..Причем человеку который к команде не имеет ни какого отношения, только к игроку,отдельному..
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: sunsun (Сегодня, 13:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какой бред... Как же, его подопечный хуже играет и дешевеет на глазах.
Шатов - отличный игрок, но давно уже не показывает лучшие качества. Выйдет на уровень - попадёт в состав.
А Кахор М. свои выводы о футболистах пусть оставит при себе.
Регистрация: 26.07.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
разлад у зенита -это хорошо!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: термекс (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: yukap
Олегу надо набирать форму и работать и работать и все будет хорошо!

+
Регистрация: 21.02.2016
№6 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (11)

Олегу надо набирать форму и работать и работать и все будет хорошо!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№5 Написал: термекс (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (9)

..не буду эти разговоры обиженых комментировать,единственное в профессионализме Луческу нет сомнения..а,так между нами в узком кругу говоря)),почему у того же Радимова не возникло желание ,чтоб тому кому он звонил передал трубку в палате рядом лежащему Шатову,что Луческу дал указание не общаться с Олегом?,или все таки Олег что то не так делает и не только на футбольном поле..и еще вряд ли этот разговор от агента Шатова состоялся бы,если та блестящая последняя игра закончился бы с нужным счетом 3:0,когда за 90 минут соперник два раза ударил по воротам и один забил на 90 минуте.

Цитата: vlees
Мне это нравится,хорошие новости


3,14дарам конечно нравится...
Регистрация: 21.02.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне это нравится,хорошие новости
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: ачуда (Сегодня, 13:24) #
  • +3
  •  (7)

Румыны к русским всегда относились предвзято это исторически и зачем его бомжи взяли пользы не будет и уйдет с руганью.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:22) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да как он осмелился????


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цыга хороший, не надо под него копать. Он еще негра должен пропихнуть в состав
Регистрация: 30.08.2009
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