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Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера
Футбольный агент Кахор Муминов высказал свое мнение о работе Мирчи Луческу в "Зените" и о его словах в адрес Олега Шатова, что ему нужно задуматься по поводу своей игры.
– После матча с "Андерлехтом" в Брюсселе Луческу дал понять, что Шатову и Кокорину нужно крепко задуматься по поводу своей игры. Тревожный звоночек?
- Это такие методы тренера по управлению коллективом. Кто-то даёт интервью и высказывается на пресс-конференциях, кто-то поступает по-другому. Нам импонирует, когда тренер берёт ответственность, в том числе на себя. Мирча пока такого ни разу не сделал. Как в "Зените", так и, помнится, в "Шахтёре".
Замечу следующее. Гус Хиддинк, Лучано Спаллетти, Леонид Слуцкий, Андре Виллаш-Боаш, Фабио Капелло — это тренеры, у которых Шатов был основным, где-то даже любимым футболистом. Так? То есть Олег - это не игрок только одного наставника. Здесь не та история. Разные по своей философии, возрасту, стилистике тренеры, работавшие в России, не просто доверяли Шатову, а делали на него ставку.
Мирча вот так предпочитает управлять коллективом. Это его право. Мне бы хотелось услышать более глубокий анализ игры Олега в той встрече. Шатов провёл очень плохой матч в Брюсселе, здесь спорить бессмысленно. Впрочем, как и вся команда. Но не пришла ли пора задать вопросы, которые люди почему-то до сих пор либо стесняются, либо не додумываются задать?
Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план Б? Это всё тренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат. А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать — футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него.
Они сейчас играют за город, за "Зенит", за болельщиков. И тут я не разделяю - об иностранцах мы говорим или о русских. Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного. Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего три-четыре игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от “Спартака” и вылет от слабого “Андерлехта” - следствие этого явления.
Шатов перенёс операцию по поводу застарелой травмы. До этого он играл с травмой больше года, практически без отпусков. Вызовы в сборную и еврокубки не оставляли ему времени для лечения. Притом что в прошлом году в Лиге чемпионов Шатов забил три гола и отдал две результативные передачи. Серьёзный показатель. Его всё время вызывали в сборную. Все тренеры не подвергали сомнению его уровень. В итоге клуб решил прооперировать Олега, чтобы он вернулся в строй к первому сбору.
Но когда он приехал после операции на базу, Луческу даже не то что не подошёл к нему, не узнал о его состоянии, но даже с ним не поздоровался. Более того, скажу вам, не подошёл он к Олегу и на первом сборе в Эмиратах. На контрасте - Хиддинк бы обязательно обнял игрока, пошутил. Голландец к каждому находил особый подход. Для него это вообще не было проблемой. Этакий отец солдату. Мирча — другой. Особенно обидно было Олегу, когда он лежал в Финляндии после операции в палате, на соседней койке лежал прооперированный игрок "Зенита-2". Так тому три раза на дню звонил Радимов, справлялся о здоровье, - цитирует Муминова "СЭ".
– После матча с "Андерлехтом" в Брюсселе Луческу дал понять, что Шатову и Кокорину нужно крепко задуматься по поводу своей игры. Тревожный звоночек?
- Это такие методы тренера по управлению коллективом. Кто-то даёт интервью и высказывается на пресс-конференциях, кто-то поступает по-другому. Нам импонирует, когда тренер берёт ответственность, в том числе на себя. Мирча пока такого ни разу не сделал. Как в "Зените", так и, помнится, в "Шахтёре".
Замечу следующее. Гус Хиддинк, Лучано Спаллетти, Леонид Слуцкий, Андре Виллаш-Боаш, Фабио Капелло — это тренеры, у которых Шатов был основным, где-то даже любимым футболистом. Так? То есть Олег - это не игрок только одного наставника. Здесь не та история. Разные по своей философии, возрасту, стилистике тренеры, работавшие в России, не просто доверяли Шатову, а делали на него ставку.
Мирча вот так предпочитает управлять коллективом. Это его право. Мне бы хотелось услышать более глубокий анализ игры Олега в той встрече. Шатов провёл очень плохой матч в Брюсселе, здесь спорить бессмысленно. Впрочем, как и вся команда. Но не пришла ли пора задать вопросы, которые люди почему-то до сих пор либо стесняются, либо не додумываются задать?
Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план Б? Это всё тренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат. А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать — футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него.
Они сейчас играют за город, за "Зенит", за болельщиков. И тут я не разделяю - об иностранцах мы говорим или о русских. Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного. Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего три-четыре игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от “Спартака” и вылет от слабого “Андерлехта” - следствие этого явления.
Шатов перенёс операцию по поводу застарелой травмы. До этого он играл с травмой больше года, практически без отпусков. Вызовы в сборную и еврокубки не оставляли ему времени для лечения. Притом что в прошлом году в Лиге чемпионов Шатов забил три гола и отдал две результативные передачи. Серьёзный показатель. Его всё время вызывали в сборную. Все тренеры не подвергали сомнению его уровень. В итоге клуб решил прооперировать Олега, чтобы он вернулся в строй к первому сбору.
Но когда он приехал после операции на базу, Луческу даже не то что не подошёл к нему, не узнал о его состоянии, но даже с ним не поздоровался. Более того, скажу вам, не подошёл он к Олегу и на первом сборе в Эмиратах. На контрасте - Хиддинк бы обязательно обнял игрока, пошутил. Голландец к каждому находил особый подход. Для него это вообще не было проблемой. Этакий отец солдату. Мирча — другой. Особенно обидно было Олегу, когда он лежал в Финляндии после операции в палате, на соседней койке лежал прооперированный игрок "Зенита-2". Так тому три раза на дню звонил Радимов, справлялся о здоровье, - цитирует Муминова "СЭ".
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