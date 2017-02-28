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Стадион ЦСКА получил название "ВЭБ-Арена"

Президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков подписали соглашение о присвоении стадиону ЦСКА название "ВЭБ-Арена", информирует ТАСС.

"Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона 240 миллионов долларов (изначально планировалось, что эта сумма составит 280 млн долларов). Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов.

Гинер подчеркнул, что стадион не удалось бы построить без партнерства с "Внешэкономбанком". "Не было бы партнерства с ВЭБ, не было бы того, что шли нога в ногу, не было бы и этой арены", - сказал Гинер на пресс-конференции.

Горьков назвал стадион украшением Москвы. "Я не раз бывал на матчах ЦСКА, и новая арена просто поражает. Не все выглядит богаты, но зато стадион универсален и удобен", - сказал он.

По словам Горькова, строительство стадиона продвигалось не без проблем. "Для нас это важный проект. Начался он в 2012 году и закончился в прошлом. Мы сталкивались с проблемами, но стадион стал примером реализации идей. Мы всегда с Евгением (Гинером) находили решения, даже когда в том году не было денег на финансирование (проекта). Мы, пусть и с большим трудом, нашли деньги, продолжили строительство и в результате запустили стадион вовремя", - заявил он.

"В стране не так много стадионов, которые сдаются вовремя, и еще получают экономию по деньгам", - добавил глава "Внешэкономбанка".
Теги: ЦСКА Гинер
Сегодня, 14:22
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(3)
№8 Написал: vlees (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
serega_user,
Ты реально не видишь разницы?Спартак продал свое название коммерческой организации которая каждый год платит ему около 4 млн евро за рекламу,а гинер продал название на 100 процентов государственной структуре которая каждый год терпит убытки на 150 млрд,да и зачем реклама вэбу?и так все знают что это за банк,и денег цска никаких не будет получать за название,видимо просто простят какую та часть долга по кредиту
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Видимо гос компании заставляют спонсировать этот клубишко,ну какой частный клуб о чем вы?Россети,аэрофлот,теперь вот позорный гос банк вэб который каждый год терпит убытки на 150 млрд,напомню именно этот банк по указу Пути выдавал кредит на стройку объектов в сочи,интересно хоть кто нибудь вернул хотя бы 50 процентов?Вообщем гинер построил стадик на деньги бедных бабушек и налогоплательщиков.

В 2013 году соглашение о присвоении стадиону футбольного клуба имени спонсора подписали «Спартак» (Москва) и банк «Открытие». В рамках договора новый стадион «Спартака» сроком на шесть лет получил название «Открытие Арена», за что банк заплатил 1,208 млрд руб.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун тогда назвал сделку с «Открытием» чрезвычайно важной для клуба, который «делает весьма серьезный шаг в сторону самоокупаемости».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/28
/02/2017/58b535fe9a79477bf89d
e241

поинтересовался бы сначала откуда название собственного клуба, а потом бы про других жужжал


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
ВЪЁБ -Арена...

Очень надеюсь, что для вас она таковой и станет на веки вечные. smile
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: vlees (Сегодня, 14:58) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо гос компании заставляют спонсировать этот клубишко,ну какой частный клуб о чем вы?Россети,аэрофлот,теперь вот позорный гос банк вэб который каждый год терпит убытки на 150 млрд,напомню именно этот банк по указу Пути выдавал кредит на стройку объектов в сочи,интересно хоть кто нибудь вернул хотя бы 50 процентов?Вообщем гинер построил стадик на деньги бедных бабушек и налогоплательщиков.
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Сумрак (Сегодня, 14:58) #
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вьеп-кондом арена... звучит.... даже гремит на всю европу...

Пивовед,
санюшка в ахуе прибывает... не ожидала она такого поворота....)))


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Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Клан,
Санюшка , пошто смурная такая?
Али тьотка выселяет? Аль смЯтана закончилась?

Но ты знаешь, мне тоже не нравится это ваше новое название..
Ведь это же ваш дом ,который вы так долго ждали !

Поэтому и надо назвать ваш стадик

Дом Коней
КОНскийДОМ
КОНДОМ- Арена !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Клан (Сегодня, 14:33) #
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  •  (14)

Пивовед,
ты бы нахер пошёл бы отсюда, хавронья.

Цитата: Пивовед
Въёб-Арена...

синоним арены Открытие
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:26) #
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  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВЪЁБ -Арена...
laughing

СТАДИОН ЦСКА ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ "ВЭБ-АРЕНА"
Президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков подписали соглашение о присвоении стадиону ЦСКА название "ВЭБ-Арена", информирует ТАСС.

Но раньше

Евгений Гинер: Новый стадеон цска будид назоваццо Арена ЦСКА


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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