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Стадион ЦСКА получил название "ВЭБ-Арена"
Президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков подписали соглашение о присвоении стадиону ЦСКА название "ВЭБ-Арена", информирует ТАСС.
"Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона 240 миллионов долларов (изначально планировалось, что эта сумма составит 280 млн долларов). Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов.
Гинер подчеркнул, что стадион не удалось бы построить без партнерства с "Внешэкономбанком". "Не было бы партнерства с ВЭБ, не было бы того, что шли нога в ногу, не было бы и этой арены", - сказал Гинер на пресс-конференции.
Горьков назвал стадион украшением Москвы. "Я не раз бывал на матчах ЦСКА, и новая арена просто поражает. Не все выглядит богаты, но зато стадион универсален и удобен", - сказал он.
По словам Горькова, строительство стадиона продвигалось не без проблем. "Для нас это важный проект. Начался он в 2012 году и закончился в прошлом. Мы сталкивались с проблемами, но стадион стал примером реализации идей. Мы всегда с Евгением (Гинером) находили решения, даже когда в том году не было денег на финансирование (проекта). Мы, пусть и с большим трудом, нашли деньги, продолжили строительство и в результате запустили стадион вовремя", - заявил он.
"В стране не так много стадионов, которые сдаются вовремя, и еще получают экономию по деньгам", - добавил глава "Внешэкономбанка".
"Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона 240 миллионов долларов (изначально планировалось, что эта сумма составит 280 млн долларов). Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов.
Гинер подчеркнул, что стадион не удалось бы построить без партнерства с "Внешэкономбанком". "Не было бы партнерства с ВЭБ, не было бы того, что шли нога в ногу, не было бы и этой арены", - сказал Гинер на пресс-конференции.
Горьков назвал стадион украшением Москвы. "Я не раз бывал на матчах ЦСКА, и новая арена просто поражает. Не все выглядит богаты, но зато стадион универсален и удобен", - сказал он.
По словам Горькова, строительство стадиона продвигалось не без проблем. "Для нас это важный проект. Начался он в 2012 году и закончился в прошлом. Мы сталкивались с проблемами, но стадион стал примером реализации идей. Мы всегда с Евгением (Гинером) находили решения, даже когда в том году не было денег на финансирование (проекта). Мы, пусть и с большим трудом, нашли деньги, продолжили строительство и в результате запустили стадион вовремя", - заявил он.
"В стране не так много стадионов, которые сдаются вовремя, и еще получают экономию по деньгам", - добавил глава "Внешэкономбанка".
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