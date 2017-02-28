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Андрей Червиченко: полагаю, что ни Луческу, ни Шатова не должно быть в "Зените"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова агента Кахора Муминова о том, что в "Зените" имеются проблемы с коммуникацией с главным тренером Мирчей Луческу.

"Я не знаю, какая именно проблема в "Зените", но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для "Зенита". Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками.

Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в "Челси". Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в "Зените". После двух матчей с "Андерлехтом", я могу поздравить "Спартак" с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у "Зенита" бороться нет никаких.

Шатов же такая же переоцененная фигура, как и Кокорин. Хотя Шатов, конечно, более способный. Но все равно это игрок не той квалификации, который нужен на эту позицию. Про Кокорина даже говорить не хочется. Просто якорь. Похороны в игре с "Андерлехтом" особенно в первом матче во многом и его заслуга", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
Теги: Червиченко Зенит
Сегодня, 14:55
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5
(1)
№5 Написал: Alhimik Екатеринбург (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Милый Червяченко думай о своих поросятах, а кому быть или не быть в Зените они и без тебя разберуться
Регистрация: 7.07.2015
№4 Написал: SANJkE Saint-Petersburg (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
согласен только со словами про Кокорина


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<3
Регистрация: 6.05.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
"Я не знаю, какая именно проблема в "Зените", но она точно есть.

Железобетонный аргумент, после такого в суде сказали бы, Червиченко виновен и заключается под стражу.
После двух матчей с "Андерлехтом", я могу поздравить "Спартак" с чемпионством.

Не ну почему же, если будут играть как у себя дома, то могут и дрюкнуть в чемпе фк Спарточко. expressionless


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (3)

Не думаю что это так! Игроки вообще разбалывались ! Получают башенные лень и,а вести себя соответственно не могут! Это ваша работа,и вы лицо России! Хотя именно так Россия сейчас выглядит,как многие русские футболисты!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен .


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
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