Андрей Червиченко: полагаю, что ни Луческу, ни Шатова не должно быть в "Зените"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
13:44
Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы (1)
Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы (1)
13:16
Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера (17)
Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера (17)
Вчера 23:12
"Динамо" и "Бешикташ" оштрафованы на 60 тысяч евро (1)
"Динамо" и "Бешикташ" оштрафованы на 60 тысяч евро (1)
Вчера 23:06
Евгений Селезнев: я еще вернусь в сборную Украины (2)
Евгений Селезнев: я еще вернусь в сборную Украины (2)
Вчера 22:34
Георгий Джикия: пускай Джано посмеется над моей техникой, я ее еще просто не показывал! (2)
Георгий Джикия: пускай Джано посмеется над моей техникой, я ее еще просто не показывал! (2)
Вчера 22:01
Станцию метро ЦСКА планируют открыть весной (4)
Станцию метро ЦСКА планируют открыть весной (4)
Вчера 21:36
Сергей Прядкин: руководство "Крыльев Советов" признало, что провалило подготовку газона (4)
Сергей Прядкин: руководство "Крыльев Советов" признало, что провалило подготовку газона (4)
Вчера 21:15
Геннадий Орлов: В «Зените» все позиции проблемные (18)
Геннадий Орлов: В «Зените» все позиции проблемные (18)
Вчера 21:13
"Томь" получила 200 миллионов рублей от "Газпром нефти" (17)
"Томь" получила 200 миллионов рублей от "Газпром нефти" (17)
Вчера 21:03
Сергей Ташуев: не хочу больше соглашаться на пожарные варианты, как было с "Анжи" и "Кубанью"
Сергей Ташуев: не хочу больше соглашаться на пожарные варианты, как было с "Анжи" и "Кубанью"
Андрей Червиченко: полагаю, что ни Луческу, ни Шатова не должно быть в "Зените"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова агента Кахора Муминова о том, что в "Зените" имеются проблемы с коммуникацией с главным тренером Мирчей Луческу.
"Я не знаю, какая именно проблема в "Зените", но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для "Зенита". Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками.
Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в "Челси". Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в "Зените". После двух матчей с "Андерлехтом", я могу поздравить "Спартак" с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у "Зенита" бороться нет никаких.
Шатов же такая же переоцененная фигура, как и Кокорин. Хотя Шатов, конечно, более способный. Но все равно это игрок не той квалификации, который нужен на эту позицию. Про Кокорина даже говорить не хочется. Просто якорь. Похороны в игре с "Андерлехтом" особенно в первом матче во многом и его заслуга", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
"Я не знаю, какая именно проблема в "Зените", но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для "Зенита". Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками.
Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в "Челси". Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в "Зените". После двух матчей с "Андерлехтом", я могу поздравить "Спартак" с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у "Зенита" бороться нет никаких.
Шатов же такая же переоцененная фигура, как и Кокорин. Хотя Шатов, конечно, более способный. Но все равно это игрок не той квалификации, который нужен на эту позицию. Про Кокорина даже говорить не хочется. Просто якорь. Похороны в игре с "Андерлехтом" особенно в первом матче во многом и его заслуга", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.