Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Реала"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в "Реале", сообщает talkSPORT.



Мадридский клуб находится в поиске замены защитнику Пепе, который летом, скорее всего, покинет "Реал" и продолжит карьеру в Китае. Бонуччи является главной кандидатурой.