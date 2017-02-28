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Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Реала"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в "Реале", сообщает talkSPORT.

Мадридский клуб находится в поиске замены защитнику Пепе, который летом, скорее всего, покинет "Реал" и продолжит карьеру в Китае. Бонуччи является главной кандидатурой.
Теги: Бонуччи Ювентус Трансферы Реал
Сегодня, 17:19
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