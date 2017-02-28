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"Зенит" может заплатить за форварда "Маккаби" 9 млн евро
"Зенит" может подписать форварда "Маккаби" из Тель-Авива и национальной команды Исландии Видара Кьяртанссона.
Как сообщает Sport-5, питерский готов заплатить за футболиста 9 миллионов евро. В "Маккаби" исландец перешел за 3,5 млн евро.
Кьяртанссон в этом сезоне забил 15 голов в 22 матчах чемпионата Израиля и является лучшим бомбардиром первенства.
Как сообщает Sport-5, питерский готов заплатить за футболиста 9 миллионов евро. В "Маккаби" исландец перешел за 3,5 млн евро.
Кьяртанссон в этом сезоне забил 15 голов в 22 матчах чемпионата Израиля и является лучшим бомбардиром первенства.
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