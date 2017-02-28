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"Зенит" может заплатить за форварда "Маккаби" 9 млн евро

"Зенит" может подписать форварда "Маккаби" из Тель-Авива и национальной команды Исландии Видара Кьяртанссона.

Как сообщает Sport-5, питерский готов заплатить за футболиста 9 миллионов евро. В "Маккаби" исландец перешел за 3,5 млн евро.

Кьяртанссон в этом сезоне забил 15 голов в 22 матчах чемпионата Израиля и является лучшим бомбардиром первенства.
Теги: Зенит Трансферы Маккаби
Сегодня, 17:28
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11
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№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну коль из САМОГО чемпа израЭля... То 9 - за то, что в болото, и 9 - за то, что евреи продают.
Мегазвезда smile Двум деревянным буратинам в компанию


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Несолидно как то.

Жалкие 9 млн. Но надеюсь с учетом агентских и подьемных игроку, сумма будет хотя бы приемлемые 15.

Вообще кризис какой то получается, за Миллера неудобно аж.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и вообще у зенита место форварда занято паспортистом,не забываем про лимит.

Цитата: ssskkkbbb
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что при главном тренере Валерии Карпине клуб потратил на трансферы 250 миллионов долларов.


К сожалению тут факты никого не интересуют.
Они до сих пор считают Лукойл частной конторой Федуна.))

какие факты умник?Повторяю не знаешь не говори,факты....
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:55) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что при главном тренере Валерии Карпине клуб потратил на трансферы 250 миллионов долларов.


К сожалению тут факты никого не интересуют.
Они до сих пор считают Лукойл частной конторой Федуна.))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Цитата: Пивовед
А может и за пятьдесят миллионов евро.
Конечно, лучше за пятьдесят миллионов евро- девять- то миллионов- это както даже и несолидно для нацыянальнава отстояния.

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что при главном тренере Валерии Карпине клуб потратил на трансферы 250 миллионов долларов.

"Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все, что угодно.

Когда Карпин пришел, бюджет увеличился в три раза. Карпин отвечал за селекцию. Были приобретены игроки, покупать которых лично я не рекомендовал", - цитирует Федуна "Советский спорт".

не читай советских газет,это все брехня товарищя федуна,брякнул со злобы.Есть подсчет всех трансферов времен Карпина,если нп ошибаюсь за 5 лет сумма порядка 120 миллионов.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
А может и за пятьдесят миллионов евро.
Конечно, лучше за пятьдесят миллионов евро- девять- то миллионов- это както даже и несолидно для нацыянальнава отстояния.

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что при главном тренере Валерии Карпине клуб потратил на трансферы 250 миллионов долларов.

"Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все, что угодно.

Когда Карпин пришел, бюджет увеличился в три раза. Карпин отвечал за селекцию. Были приобретены игроки, покупать которых лично я не рекомендовал", - цитирует Федуна "Советский спорт".
Регистрация: 15.06.2016
№5 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 17:45) #
  • +1
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online

питерский готов заплатить

Кто питерский, микола?
Регистрация: 27.01.2009
№4 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Надо же кому нибудь играть вмэсто бревна-вицекэпа.
Тем более шо оно нашару упало на головы сбг.
Регистрация: 18.02.2012
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Не купят.
Обязательно зайдут посмотреть мнение мясных , и сдадут все наличные в фонд " поросят цвета радуги, обладателей кубка Солнца".


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:35) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А может и за пятьдесят миллионов евро.
Конечно, лучше за пятьдесят миллионов евро- девять- то миллионов- это както даже и несолидно для нацыянальнава отстояния.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 17:35) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
опять окуительная угадайка...
- а может и НЕ заплатить... wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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