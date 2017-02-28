"Зенит" обыграл "Арсенал" в молодежном первенстве

Состоялся перенесенный матч 20-го тура молодежного первенства "Зенит" - "Арсенал". Встреча завершилась победой хозяев - 2:1.



Счёт на 45-й минуте открыл нападающий сине-бело-голубых Станислав Крапухин, а в середине второго тайма отличился другой форвард хозяев - Даниил Лесовой. На 90-й минуте забил полузащитник гостей Никита Голуба.