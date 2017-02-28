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"Милан" и "Фиорентина" интересуются полузащитником "Зенита" Сергеем Ивановым

Представители "Милана" и "Фиорентины" будущим летом намерены обратиться к руководству "Зенита" с целью приобретения полузащитника Сергея Иванова, сообщает ФАН.

На данный момент трансферная стоимость 20-летнего российского футболиста оценивается в 250 тысяч евро.

Отметим, что сейчас Иванов выступает на правах аренды за словацкий "Кошице", в составе которого он провёл 8 матчей и забил 2 мяча.
Теги: Милан Фиорентина Зенит
Сегодня, 22:45
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№5 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Беги, Серый, беги пока не поздно - сгноят иначе

Цитата: sparwik53
Интересно ,а сам Зенит интересуется Ивановым?

Самое смешное что поросята тут вякают у которых собственную школу на зимбабвийцев меняют... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 23:17) #
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  •  (0)
online

а Зенит лучше румынов наберет, а потом купит Иванова из Милана за 40 лямов
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
А в Зените и не знают Иванова.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно ,а сам Зенит интересуется Ивановым?
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Беги, Серый, беги пока не поздно - сгноят иначе


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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