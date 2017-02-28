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"Милан" и "Фиорентина" интересуются полузащитником "Зенита" Сергеем Ивановым
Представители "Милана" и "Фиорентины" будущим летом намерены обратиться к руководству "Зенита" с целью приобретения полузащитника Сергея Иванова, сообщает ФАН.
На данный момент трансферная стоимость 20-летнего российского футболиста оценивается в 250 тысяч евро.
Отметим, что сейчас Иванов выступает на правах аренды за словацкий "Кошице", в составе которого он провёл 8 матчей и забил 2 мяча.
На данный момент трансферная стоимость 20-летнего российского футболиста оценивается в 250 тысяч евро.
Отметим, что сейчас Иванов выступает на правах аренды за словацкий "Кошице", в составе которого он провёл 8 матчей и забил 2 мяча.
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