"Тоттенхэм" продлит контракт с Тоби Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" намерен продолжить сотрудничество со своим защитником Тоби Алдервейрелдом, передает Daily Mail.



Сообщается, что лондонцы в ближайшее время продлят контракт с футболист. Действующий договор Алдервейрелда рассчитан до 2019 года, и "Тоттенхэм" намерен пролонгировать его до 2020 года. Увеличив при этом сумма отступных за 27-летнего игрока, которая сейчас составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.