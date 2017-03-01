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"Манчестер Юнайтед" готов оплатить своим фанатам визы в Россию на матч с "Ростовом"

"Манчестер Юнайтед" поможет фанатам команды добраться на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Английский клуб оплатит болельщикам визы в Россию, стоимость которых составляет почти ?120. Матч состоится 9 марта. На игре ожидаются около 500 фанатов "Манчестер Юнайтед".
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 00:18
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:29) #
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чего, 120 фунтов виза в Россию???
Регистрация: 8.01.2017
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