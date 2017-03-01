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Александр Тарханов: если бы водитель не нарушал правила, то могли опоздать на матч
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу над "Краснодаром" в 1/4 финала Кубка России.
– Мы плохо начали матч, пропусти три гола. У нас ничего не получалось. Видимо, из-за того, что толком не было времени на разминку. На игру приехали за 45 минут до ее начала. Может, и вовсе бы опоздали, если бы водитель не нарушал правила. Заняла время адаптация к полю, но по ходу первого тайма мы наладили игру, поймали свой ритм, свой футбол. Да, после удаления в начале дополнительного времени мы ушли в оборону, но выиграли игру по пенальти.
– Почему вы давали там много пространства Классону? В итоге, он дважды забил и один раз ассистировал партнеру.
– Мы знали, как он играет, представляли это. Но, повторюсь, мы вошли в игру неудачно. Во втором тайме ребята закрыли фланги, чего не было в первой половине, когда соперник через них вскрывал нашу оборону.
– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 0:3?
– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.
Советский спорт
– Мы плохо начали матч, пропусти три гола. У нас ничего не получалось. Видимо, из-за того, что толком не было времени на разминку. На игру приехали за 45 минут до ее начала. Может, и вовсе бы опоздали, если бы водитель не нарушал правила. Заняла время адаптация к полю, но по ходу первого тайма мы наладили игру, поймали свой ритм, свой футбол. Да, после удаления в начале дополнительного времени мы ушли в оборону, но выиграли игру по пенальти.
– Почему вы давали там много пространства Классону? В итоге, он дважды забил и один раз ассистировал партнеру.
– Мы знали, как он играет, представляли это. Но, повторюсь, мы вошли в игру неудачно. Во втором тайме ребята закрыли фланги, чего не было в первой половине, когда соперник через них вскрывал нашу оборону.
– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 0:3?
– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.
Советский спорт
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