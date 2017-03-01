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Александр Тарханов: если бы водитель не нарушал правила, то могли опоздать на матч

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу над "Краснодаром" в 1/4 финала Кубка России.

– Мы плохо начали матч, пропусти три гола. У нас ничего не получалось. Видимо, из-за того, что толком не было времени на разминку. На игру приехали за 45 минут до ее начала. Может, и вовсе бы опоздали, если бы водитель не нарушал правила. Заняла время адаптация к полю, но по ходу первого тайма мы наладили игру, поймали свой ритм, свой футбол. Да, после удаления в начале дополнительного времени мы ушли в оборону, но выиграли игру по пенальти.

– Почему вы давали там много пространства Классону? В итоге, он дважды забил и один раз ассистировал партнеру.

– Мы знали, как он играет, представляли это. Но, повторюсь, мы вошли в игру неудачно. Во втором тайме ребята закрыли фланги, чего не было в первой половине, когда соперник через них вскрывал нашу оборону.

– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 0:3?

– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.

Советский спорт
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 01:13
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 01:21) #
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Классно пенсионер Тарханов подьипнул соперника:

Александр Тарханов? @tarxanov_a 3 ч.3 часа назад
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Фактор своего поля, естественно, играл сегодня для нас большое значение


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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