Александр Тарханов: если бы водитель не нарушал правила, то могли опоздать на матч

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу над "Краснодаром" в 1/4 финала Кубка России.– Мы плохо начали матч, пропусти три гола. У нас ничего не получалось. Видимо, из-за того, что толком не было времени на разминку. На игру приехали за 45 минут до ее начала. Может, и вовсе бы опоздали, если бы водитель не нарушал правила. Заняла время адаптация к полю, но по ходу первого тайма мы наладили игру, поймали свой ритм, свой футбол. Да, после удаления в начале дополнительного времени мы ушли в оборону, но выиграли игру по пенальти.– Мы знали, как он играет, представляли это. Но, повторюсь, мы вошли в игру неудачно. Во втором тайме ребята закрыли фланги, чего не было в первой половине, когда соперник через них вскрывал нашу оборону.– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.