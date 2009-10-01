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СМИ: Мирча Луческу может быть уволен из "Зенита" после игры с ЦСКА

После вылета "Зенита" из Лиги Европы отношения в команде между футболистами и главным тренером оставляют желать лучшего, передает "Спорт день за днем".

Сообщается, что целая группа игроков недовольна сразу несколькими аспектами работы под руководством Мирчи Луческу. Во-первых, высокая интенсивность тренировок и желание тренерского штаба в некоторых случаях вовсе погнать команду на поле сразу с трапа самолета не устраивает футболистов. Именно это, по их мнению, стало причиной возросшего количества травм. Во-вторых, игроки считают, что главный тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, а тем более делать это публично.

По информации издания, к уходу из "Зенита" ближе не Олег Шатов, которого критиковал тренер, а сам Мирча Луческу. Дальнейшее будущее специалиста во многом будет зависеть от субботнего матча с ЦСКА. В случае поражения от армейцев руководству петербуржцев придется делать сложный выбор, ориентируясь на перспективы в борьбе уже за второе место в таблице, дающее право выступать в Лиге чемпионов в следующем году.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 09:56
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№35 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я ЗА!! Сразу было понятно не ЗЕНИТОВЕЦ!! bowtie
Регистрация: 14.12.2016
№34 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Опять Спартак виноват, аднака...

Нет, это Ваша политика обвинять всех и все! Даже сейчас еще матч не начался с Краснодаром, а Вы уже стелете соломку, что судья завалит матч.
Любите Вы, как стрелочники переваливать на других.


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Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
№33 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Тренеришка-улыбнулся Дзюба

очередной blush


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№32 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бред по навету агента.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№31 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:28) #
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online

Цитата: sparwik53
. а они "пострашнее"

Вы про вираж ? Прекратите. Виражу давно по губам провели хозяева клуба.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№30 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РВСН 86-88
сольют "барона" в субботу smirk

Слить можно в другом матче, а с ЦСКА этого не простят БОЛЕЛЬЩИКИ. а они "пострашнее" Луческу.
Регистрация: 20.03.2014
№29 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:22) #
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online

Цитата: РВСН 86-88
сольют "барона" в субботу

Да никто никого сливать не будет. У румына контракт, и он наверняка не маленький у него. Да и смысла нет никакого именно сейчас его увольнять. Если только в конце чемпа.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№28 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:22) #
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Цитата: РВСН 86-88
сольют "барона" в субботу

Есть подозрение, что барон сам хочет слиться, прихватив неустойку.
Регистрация: 22.09.2009
№27 Написал: kurbath тула (Сегодня, 11:22) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Тренеришка-улыбнулся Дзюба
Регистрация: 20.11.2015
№26 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:20) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Как всегда вброс, чтоб нервотрепка была перед игрой с цска


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№25 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:17) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
сольют "барона" в субботу smirk


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№24 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:16) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять Спартак виноват, аднака... Чую, что все из-за того, что он много пенальти бьет - а вот доказать не могу...
Цитата: Sharik.SM
"Табор уходит в небо."

Табор уходит на*уй, явка этажем выше smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№23 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас начнется взброс в СМИ, про увольнение, про группу игроков и про прочую хрень.
Потому что провалена ЛЕ. И в ЧР идем не на первом месте.

А про то, что игроков загоняли. Ну с одной стороны, действительно. Не понятно для чего столько матчей, а с другой стороны. За такие деньги которые они получают, они должны выполнять все требования тренера.


--------------------
Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:05) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: yuri
Кому, сэр?

Кот, ты что так рано? Бездельничаешь?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:55) #
  • 0
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[quote=термекс]Кто это все п1здит СМИ?[/quote]
СМИ , сэр.
[quote=maradona72]Ну если еще и потом Спартак выиграет, то было бы совсем не плохо.
Кому, сэр?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№20 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:48) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
луческу еще поборется за второе место с цска
Регистрация: 24.11.2008
№19 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:43) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
"Табор уходит в небо."

smile


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№18 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Тут явно просматривается след из Украины. Надо копнуть глубже в этом направлении...

Там еще цыгане,румыны...


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№17 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (1)

Давай жару кароч
Регистрация: 8.12.2016
№16 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 10:39) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
вот сволочь, ребят тренироваться заставляет! прям садист какой то
Регистрация: 1.02.2015
№15 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (0)
online

Дураки что ли?
Регистрация: 21.09.2015
№14 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 10:36) #
  • +1
  •  (7)

"Табор уходит в небо."
Регистрация: 27.01.2009
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:30) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: Tofik
. Пусть сгоняют ничейку....

Ну если еще и потом Спартак выиграет, то было бы совсем не плохо.


Дыма без огня не бывает. Командный дух ниже плинтуса. И всему вина-один гол Андерлехта на 90-й минуте. Очень хорошо!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: термекс (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (8)

Кто это все п1здит СМИ? еще бы ,печатное издание вообще в жопе и без кризиса,есть электронные информации,но и здесь без всякого перца в новостях не заинтересовать читателя и идет всякая отсебятина..хули тем кто хочется такое слышать налетаете... laughing
Регистрация: 21.02.2016
№11 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 10:24) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Выбор у зенитовцев нелегкий, либо сливать, теряя очки, либо играть на победу и терпеть Луческу.

Есть отличная идея оставить конфликт замороженным. Пусть сгоняют ничейку....


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: Стратег
online
Болеет за:
«Локомотив»

Одно из двух: или кони помогут избавиться от румына, или игроки Зенита спасут его от увольнения. Выбор у зенитовцев нелегкий, либо сливать, теряя очки, либо играть на победу и терпеть Луческу.

трындец выводы.
на уровне какова вероятность встречи с инопланетянином сегодня вечером.
А что в Зените Луческу терпят?
Кто будет сливать, играть точно за команду не должен, НИКОГДА.
И если Олежка мутит воду, пусть попробует забивать за другие команды в ЛЧ.
Свой уровень товарищ не подтверждает даже в сборной! Такое же унылое гавно, как и другие суперпрофи.

Поэтому здесь выбор далеко не в пользу игрока


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№9 Написал: Батька (Сегодня, 10:20) #
  • -1
  •  (7)

laughing

Сливайте коням и выдергивайте из Уфы Семака =))
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 10:18) #
  • -1
  •  (15)

Во-вторых, игроки считают, что главный тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, а тем более делать это публично.(с)

Ну вообще-то ,испокон веков в команде с болот всю ответственность взваливали на судей. Так что ,этот кудрявый Будулай, просто крайний не более того.
Регистрация: 7.02.2017
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:17) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Тут явно просматривается след из Украины. Надо копнуть глубже в этом направлении...

Точно - это все проделки хохлов! Решили развалить Наше Все! smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№6 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:16) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Вот же засранец этот Луческу, запарил игроков своими интенсивными тренировками, что аж в последствии они травми...а кто собственно травмировался?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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