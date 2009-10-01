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СМИ: Мирча Луческу может быть уволен из "Зенита" после игры с ЦСКА
После вылета "Зенита" из Лиги Европы отношения в команде между футболистами и главным тренером оставляют желать лучшего, передает "Спорт день за днем".
Сообщается, что целая группа игроков недовольна сразу несколькими аспектами работы под руководством Мирчи Луческу. Во-первых, высокая интенсивность тренировок и желание тренерского штаба в некоторых случаях вовсе погнать команду на поле сразу с трапа самолета не устраивает футболистов. Именно это, по их мнению, стало причиной возросшего количества травм. Во-вторых, игроки считают, что главный тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, а тем более делать это публично.
По информации издания, к уходу из "Зенита" ближе не Олег Шатов, которого критиковал тренер, а сам Мирча Луческу. Дальнейшее будущее специалиста во многом будет зависеть от субботнего матча с ЦСКА. В случае поражения от армейцев руководству петербуржцев придется делать сложный выбор, ориентируясь на перспективы в борьбе уже за второе место в таблице, дающее право выступать в Лиге чемпионов в следующем году.
Сообщается, что целая группа игроков недовольна сразу несколькими аспектами работы под руководством Мирчи Луческу. Во-первых, высокая интенсивность тренировок и желание тренерского штаба в некоторых случаях вовсе погнать команду на поле сразу с трапа самолета не устраивает футболистов. Именно это, по их мнению, стало причиной возросшего количества травм. Во-вторых, игроки считают, что главный тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, а тем более делать это публично.
По информации издания, к уходу из "Зенита" ближе не Олег Шатов, которого критиковал тренер, а сам Мирча Луческу. Дальнейшее будущее специалиста во многом будет зависеть от субботнего матча с ЦСКА. В случае поражения от армейцев руководству петербуржцев придется делать сложный выбор, ориентируясь на перспективы в борьбе уже за второе место в таблице, дающее право выступать в Лиге чемпионов в следующем году.
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