Сердар Таски: легко могу представить, что останусь надолго в "Спартаке" (видео)

Защитник "Спратака" Сердар Таски рассказал о работе на сборах и оценил свое положение в команде.



"У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, восстанавливался под наблюдением физиотерапевта. Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую программу, думаю, это и стало залогом успеха.



Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится еще 10-15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побед. Уверен, мы можем добиться побед со "Спартаком", у нас все шансы выиграть чемпионат.



Прекрасно себя чувствую в команде. Могу себе легко представить, что останусь в "Спартаке" еще на достаточное количество времени", - сказал Таски в интервью клубному телевидению.



