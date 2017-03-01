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Матье Вальбуэна: "Спартак" предлагал мне контракт, но я выбрал "Лион"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна рассказал, что выступая за московского "Динамо" имел предложение от "Спартака".

"Про предложение "Зенита" слышу в первый раз. А вот про "Спартак" это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у "Динамо" начались проблемы.

Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал "Лион". Руководство "Лиона" предложило мне выгодный контракт.

Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колся, но решил вернуться во Францию. А назад в "Марсель" меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в "Лионе" был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно", – цитирует Вальбуэна "Чемпионат".
Теги: Вальбуэна Спартак
Сегодня, 11:21
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№1 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
И правильно сделал! Загубил бы тогда карьеру.


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Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
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