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Матье Вальбуэна: "Спартак" предлагал мне контракт, но я выбрал "Лион"
Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна рассказал, что выступая за московского "Динамо" имел предложение от "Спартака".
"Про предложение "Зенита" слышу в первый раз. А вот про "Спартак" это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у "Динамо" начались проблемы.
Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал "Лион". Руководство "Лиона" предложило мне выгодный контракт.
Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колся, но решил вернуться во Францию. А назад в "Марсель" меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в "Лионе" был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно", – цитирует Вальбуэна "Чемпионат".
"Про предложение "Зенита" слышу в первый раз. А вот про "Спартак" это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у "Динамо" начались проблемы.
Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал "Лион". Руководство "Лиона" предложило мне выгодный контракт.
Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колся, но решил вернуться во Францию. А назад в "Марсель" меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в "Лионе" был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно", – цитирует Вальбуэна "Чемпионат".
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