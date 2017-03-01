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Александр Бородюк: нет никаких обид, что выбрали Черчесова, а не меня
Российский тренер Александр Бородюк, возглавивший сборную Казахстана, рассказал о летних переговорах с Российским футбольным союзом.
"В прошлом году, летом, действительно встречался с Виталием Мутко, состоялся нормальный разговор. Выбрали не меня, отнесся к этому профессионально и желаю удачи Станиславу Черчесову.
О том, что могу возглавить молодежку или быть назначенным на пост спортивного директора РФС, читал только в прессе. Это все слухи. В ближайшие годы хотел бы работать тренером, а не спортивным директором. Должность функционера пока не для меня.
Сборная России? Меня спросили: "Ты готов возглавить команду?" Ответил, что готов. После этого разговора мне не звонили. Через неделю был назначен главный тренер, все поздравили Станислава Черчесова. Никаких обид, это решение РФС", - цитирует Бородюка "СЭ".
"В прошлом году, летом, действительно встречался с Виталием Мутко, состоялся нормальный разговор. Выбрали не меня, отнесся к этому профессионально и желаю удачи Станиславу Черчесову.
О том, что могу возглавить молодежку или быть назначенным на пост спортивного директора РФС, читал только в прессе. Это все слухи. В ближайшие годы хотел бы работать тренером, а не спортивным директором. Должность функционера пока не для меня.
Сборная России? Меня спросили: "Ты готов возглавить команду?" Ответил, что готов. После этого разговора мне не звонили. Через неделю был назначен главный тренер, все поздравили Станислава Черчесова. Никаких обид, это решение РФС", - цитирует Бородюка "СЭ".
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