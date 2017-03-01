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Форвард "Луча-Энергии": сидим в Турции, на команду всем наплевать

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев прокомментировал текущую ситуацию в команде.

"Ничего в клубе не изменилось. Были обещания руководства клуба и ФНЛ, что в понедельник-вторник начнутся выплаты, но ничего не пришло. Уже среда и ничего опять нет. Более того, начальник команды сказал, что и в четверг денег не будет.

Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой. Мы ждем какой-то помощи, но даже уже не знаем к кому обращаться. Мы в такой ситуации в первый раз - когда всем наплевать на команду. Если на таком уровне люди говорят и не выполняют обещаний, даже не знаю к кому обращаться, кого просить; помогите вы (журналисты) нам, пожалуйста, распространяя эту информацию.

В то же время подчеркну, что футболисты заинтересованы в том, чтобы клуб продолжил существовать", - передает слова Михалева ТАСС.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:18
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11
(4)
№11 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
тебе когда деньги не платят ты на работу ходишь?

У обычного работника при отсутствии работы навыки НЕ потеряются.
А у футболиста потеряются. Им НЕЛЬЗЯ простаивать.
Надо играть и пахать постоянно.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот есть у нас интересные команды. значит ни на что денег нет, а на сборы в Турции есть. по принципу: на последние без сдачи?
Регистрация: 8.02.2011
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
DimonSM,
ты прямо из ума сложен, чего ты тогда тут сидишь а не деньги зарабатываешь из воздуха?
Тебе русским языком сказали - денег нету или ты хочешь помочь и так, наверняка, небедному человеку.
Нету денег, всех распустить, клуб признать банкротом. Клуб это обычное юридическое лицо, которое сколько не хватай руками, оно от этого здоровее и румянее не станет.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Конечно вы заинтересованы в существовании клуба.
А краю, может вы нафик не встали и болшей части населения ДальВО ваши проблемы тоже наверняка по барабану.
Нету денег, значит ищите другой клуб или работу , но менее денежную.


блестяще!!! где такому идиотизму только учат, слово контракт видимо ни о чем не говорит, попробуйте покопаться в районе головы.. ничего не находите?
Регистрация: 17.07.2014
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:34) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Конечно вы заинтересованы в существовании клуба.
А краю, может вы нафик не встали и большей части населения ДальВО ваши проблемы тоже наверняка по барабану.
Нету денег, значит ищите другой клуб или работу , но менее денежную.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:13) #
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Цитата: Sewer 79
а с какого бойкотируете профи?
для этих ногомячистов на тренировку сходить словно мешки с сахаром ворочать
тренируйся пока есть возможность, билеты купят, прилетишь, будешь бойкотировать дома.

тебе когда деньги не платят ты на работу ходишь?
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:08) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Пошлите запрос на переход в турецкий чемпионат. Такая новость без внимания не останется.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (6)

а с какого бойкотируете профи?
для этих ногомячистов на тренировку сходить словно мешки с сахаром ворочать
тренируйся пока есть возможность, билеты купят, прилетишь, будешь бойкотировать дома.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Динамо» М
дааа...........
Регистрация: 13.04.2016
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 12:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Забираешь трудовую, ищешь новую команду, а параллельно судишься!
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте домой АВТОСТОПОМ, горькая ирония.
Регистрация: 20.03.2014
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