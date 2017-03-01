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Форвард "Луча-Энергии": сидим в Турции, на команду всем наплевать
Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев прокомментировал текущую ситуацию в команде.
"Ничего в клубе не изменилось. Были обещания руководства клуба и ФНЛ, что в понедельник-вторник начнутся выплаты, но ничего не пришло. Уже среда и ничего опять нет. Более того, начальник команды сказал, что и в четверг денег не будет.
Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой. Мы ждем какой-то помощи, но даже уже не знаем к кому обращаться. Мы в такой ситуации в первый раз - когда всем наплевать на команду. Если на таком уровне люди говорят и не выполняют обещаний, даже не знаю к кому обращаться, кого просить; помогите вы (журналисты) нам, пожалуйста, распространяя эту информацию.
В то же время подчеркну, что футболисты заинтересованы в том, чтобы клуб продолжил существовать", - передает слова Михалева ТАСС.
"Ничего в клубе не изменилось. Были обещания руководства клуба и ФНЛ, что в понедельник-вторник начнутся выплаты, но ничего не пришло. Уже среда и ничего опять нет. Более того, начальник команды сказал, что и в четверг денег не будет.
Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой. Мы ждем какой-то помощи, но даже уже не знаем к кому обращаться. Мы в такой ситуации в первый раз - когда всем наплевать на команду. Если на таком уровне люди говорят и не выполняют обещаний, даже не знаю к кому обращаться, кого просить; помогите вы (журналисты) нам, пожалуйста, распространяя эту информацию.
В то же время подчеркну, что футболисты заинтересованы в том, чтобы клуб продолжил существовать", - передает слова Михалева ТАСС.
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