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Агент: Зозуля не вернятся в "Райо Вальекано" и финансово не пострадает

Агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы Романа Зозули, высказался относительно будущего футболиста.

"Может, Зозуля и не сможет играть до лета, может, не найдем за столь короткое время четвертый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за такую возможность.

В "Райо Вальекано" этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придется вернуть ему эти деньги", – написал Кузьменко в Facebook.

Ранее ФИФА разрешила Зозуле перейти в клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.
Теги: Зозуля
Сегодня, 12:53
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