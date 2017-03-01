Агент: Зозуля не вернятся в "Райо Вальекано" и финансово не пострадает

Агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы Романа Зозули, высказался относительно будущего футболиста.



"Может, Зозуля и не сможет играть до лета, может, не найдем за столь короткое время четвертый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за такую возможность.



В "Райо Вальекано" этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придется вернуть ему эти деньги", – написал Кузьменко в Facebook.



Ранее ФИФА разрешила Зозуле перейти в клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.