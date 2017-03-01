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Гаджи Гаджиев: вероятнее всего, со всеми игроками контракты будут продлены
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о ситуации с контрактами футболистами.
"Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню премьер-лиги. Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены", – цитируют Гаджиева "Известия".
В число этих игроков предположительно входят голкипер Александр Будаков, защитники Иван Черенчиков и Петар Занев, полузащитник Януш Голь, а также нападающие Чума Анене и Александр Салугин.
"Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню премьер-лиги. Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены", – цитируют Гаджиева "Известия".
В число этих игроков предположительно входят голкипер Александр Будаков, защитники Иван Черенчиков и Петар Занев, полузащитник Януш Голь, а также нападающие Чума Анене и Александр Салугин.
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