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Младен Кашчелан: ничего страшного не случится, если "Тосно" вылетит из Кубка

Полузащитник "Тосно" Младен Кашчелан ответил на вопрос по поводу возможного вылета клуба из Кубка России после игры с "Локомотивом".

- Станет ли вылет из Кубка для "Тосно" большой трагедией, учитывая, что команда борется за выход в премьер-лигу?

- Думаю, нет. Не так важно, какой будет результат в отдельно взятом матче. Мы очень старались, много работали, чтобы выйти в 1/4 Кубка России. Нам остается выйти на поле, показать лучшую игру и пройти дальше.

Ничего страшного не случится, если вылетим. Но, как уже было сказано, наша главная задача - попасть в премьер-лигу, - цитирует Кашчелана "Спорт день за днем".
Теги: Тосно
Сегодня, 13:44
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