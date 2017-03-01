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СМИ: "Краснодар" просматривает бывшего нападающего донецкого "Шахтера"

Нападающий Артур Миранян проходит просмотр в "Краснодаре", информирует News.am.

Последним клубом 21-летнего игрока был македонский "Вардар", который он покинул по окончании сезона и стал свободным агентом.

Миранян начинал карьеру в донецком "Шахтере", был капитаном юношеской команды.
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:55
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А скоро весь состав донецкого Шахтера пойдет с молотка. И это не утка.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Звонок дяде Федору


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Регистрация: 30.04.2009
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