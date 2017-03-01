Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Рубин" определился с составом на игру против "Сибири"

Казанский "Рубин" назвал стартовый состав на матч 1/4 Кубка России с "Сибирью". Начало игры - 15:00 мск.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, М'Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
Теги: Рубин
Сегодня, 14:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.