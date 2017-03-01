Сергей Семак: рад за нашу команду, что смогли победит

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Анжи" в 1/4 финала Кубка России.



"Очень сложный матч. Думаю, кубковых поединков других не бывает. Очень много было борьбы. Напряженный матч, который держал в напряжении и нас, и болельщиков до последней секунды. Рад за нашу команду, что смогли победить. Не так много было голевых моментов у нас. Но, думаю, победа была заслуженной. Поздравляю всех ребят и город с заслуженной победой, с выходом в полуфинал Кубка России", - сказал Семак.