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Сергей Семак: рад за нашу команду, что смогли победит

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Анжи" в 1/4 финала Кубка России.

"Очень сложный матч. Думаю, кубковых поединков других не бывает. Очень много было борьбы. Напряженный матч, который держал в напряжении и нас, и болельщиков до последней секунды. Рад за нашу команду, что смогли победить. Не так много было голевых моментов у нас. Но, думаю, победа была заслуженной. Поздравляю всех ребят и город с заслуженной победой, с выходом в полуфинал Кубка России", - сказал Семак.
Теги: Уфа Анжи Семак
Сегодня, 19:21
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№5 Написал: AnK. (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давай "Улыбчивый" дерзай!
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С дебютом, Богданыч...
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: enot188 Воронеж (Сегодня, 19:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
СМОГЛИ ПОБЕДИТ
Про мягкий знак забыли, грамотеи?


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МЫ - ЦСКА!!!
Регистрация: 27.04.2009
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Семака с удачным дебютом...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:27) #
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Поздравляю лично Сергея с первой победой в официальном матче.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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