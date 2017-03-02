Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Иван Ракитич: мы все остолбенели, когда Энрике сказал, что уходит

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал новость о том, что наставник команды Луис Энрике покинеть клуб по окончании сезона.

"Луис Энрике зашел в раздевалку и сказал нам, что уйдет из "Барселоны". Мы все остолбенели. Ничего об этом не знали.

Приложим максимум усилий, чтобы как можно успешнее провести оставшуюся часть сезона", - цитирует Ракитича "Газета.ru" со ссылкой на AS.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 00:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.