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Марсело: Бэйл - взрослый человек, он способен отвечать за свои поступки

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал матч чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:3) и оценил поведение форварда "сливочных" Гарета Бэйла, которого удалили в начале 2-го тайма после потасовки на поле.

"Бэйл - достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки. Конечно, мы поддерживаем его, всякое случается. Надеемся, что такого больше не повторится.

Матч складывался очень сложно, и вряд ли мы могли рассчитывать на что-то большее в этой игре. Нам нужно стараться, прибавлять", – цитирует Марсело Marca.
Теги: Марсело Реал Бэйл
Сегодня, 02:52
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