Марсело: Бэйл - взрослый человек, он способен отвечать за свои поступки

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал матч чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:3) и оценил поведение форварда "сливочных" Гарета Бэйла, которого удалили в начале 2-го тайма после потасовки на поле.



"Бэйл - достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки. Конечно, мы поддерживаем его, всякое случается. Надеемся, что такого больше не повторится.



Матч складывался очень сложно, и вряд ли мы могли рассчитывать на что-то большее в этой игре. Нам нужно стараться, прибавлять", – цитирует Марсело Marca.