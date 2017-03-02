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Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (27)
"Лучу-Энергии" направлен первый транш на погашение долгов по зарплатам
"Лучу-Энергии" из Владивостока в четверг направили первую субсидию из регионального бюджета, передает пресс-служба клуба.
- Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с "Енисеем", - приводит слова директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова официальный сайт администрации.
Также сообщается, что в 2017 году будет полностью сохранено бюджетное финансирование клуба. Как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.
- Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с "Енисеем", - приводит слова директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова официальный сайт администрации.
Также сообщается, что в 2017 году будет полностью сохранено бюджетное финансирование клуба. Как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.
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